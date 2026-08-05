Пентагон готовит новую ядерную стратегию

Пентагон предпринимает шаги по созданию новой ядерной стратегии США, акцентируя внимание на перспективе использования тактического оружия с меньшей дальностью. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на информацию от пяти осведомленных источников.

Согласно данным телеканала, в обновленной стратегии пересматривается традиционный подход к ядерным запасам, который ранее считался незыблемым. Как отмечает NBC, планы ведомства предполагают, что новая стратегия будет предусматривать для президента США различные варианты действий, обеспечивая ему реалистичные и надежные решения, что в свою очередь усилит сдерживание.

«Мы убеждены, что нам необходимы надежные возможности для применения ядерного оружия», – заявил источник NBC в Пентагоне.

Руководство процессом разработки стратегии возложено на главу политического управления Пентагона Элбриджа Колби.