USD 1.7000
EUR 1.9610
RUB 2.1031
Подписаться на уведомления
Детские аккаунты – под контроль
Новость дня
Детские аккаунты – под контроль

Пентагон готовит новую ядерную стратегию

14:01 460

Пентагон предпринимает шаги по созданию новой ядерной стратегии США, акцентируя внимание на перспективе использования тактического оружия с меньшей дальностью. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на информацию от пяти осведомленных источников.

Согласно данным телеканала, в обновленной стратегии пересматривается традиционный подход к ядерным запасам, который ранее считался незыблемым. Как отмечает NBC, планы ведомства предполагают, что новая стратегия будет предусматривать для президента США различные варианты действий, обеспечивая ему реалистичные и надежные решения, что в свою очередь усилит сдерживание.

«Мы убеждены, что нам необходимы надежные возможности для применения ядерного оружия», – заявил источник NBC в Пентагоне.

Руководство процессом разработки стратегии возложено на главу политического управления Пентагона Элбриджа Колби. 

На проводе Пезешкиан с лидером ХАМАС
На проводе Пезешкиан с лидером ХАМАС
15:56 46
Франция отказала российским дипломатам
Франция отказала российским дипломатам
15:50 181
Иран сказал: Не ждите...
Иран сказал: Не ждите... обновлено 15:46
15:46 1978
Клевета и 15 тонн ячменя. Глава ИВ Шабрана пытался засудить сельчанина, но…
Клевета и 15 тонн ячменя. Глава ИВ Шабрана пытался засудить сельчанина, но… Подробности дела
13:36 1938
Каспийский гамбит Тегерана
Каспийский гамбит Тегерана Сулейман Баса комментирует для haqqin.az
12:05 2079
Экс-послу Украины в США готовят меру пресечения
Экс-послу Украины в США готовят меру пресечения
15:34 429
Взорвали машину производителя «Упырей»: он в реанимации. Водитель погиб
Взорвали машину производителя «Упырей»: он в реанимации. Водитель погиб видео; обновлено 15:25
15:25 1829
В Азербайджане дефицит воды
В Азербайджане дефицит воды Заявили в ООН
15:18 667
10 манатов за УЗИ сердца. Известный кардиолог готов пойти до конца
10 манатов за УЗИ сердца. Известный кардиолог готов пойти до конца
14:57 1000
Путин провел кадровую рокировку в Минобороны
Путин провел кадровую рокировку в Минобороны
14:28 1435
В Ереване обсудили маршрут в Нахчыван
В Ереване обсудили маршрут в Нахчыван
14:11 1316

ЭТО ВАЖНО

На проводе Пезешкиан с лидером ХАМАС
На проводе Пезешкиан с лидером ХАМАС
15:56 46
Франция отказала российским дипломатам
Франция отказала российским дипломатам
15:50 181
Иран сказал: Не ждите...
Иран сказал: Не ждите... обновлено 15:46
15:46 1978
Клевета и 15 тонн ячменя. Глава ИВ Шабрана пытался засудить сельчанина, но…
Клевета и 15 тонн ячменя. Глава ИВ Шабрана пытался засудить сельчанина, но… Подробности дела
13:36 1938
Каспийский гамбит Тегерана
Каспийский гамбит Тегерана Сулейман Баса комментирует для haqqin.az
12:05 2079
Экс-послу Украины в США готовят меру пресечения
Экс-послу Украины в США готовят меру пресечения
15:34 429
Взорвали машину производителя «Упырей»: он в реанимации. Водитель погиб
Взорвали машину производителя «Упырей»: он в реанимации. Водитель погиб видео; обновлено 15:25
15:25 1829
В Азербайджане дефицит воды
В Азербайджане дефицит воды Заявили в ООН
15:18 667
10 манатов за УЗИ сердца. Известный кардиолог готов пойти до конца
10 манатов за УЗИ сердца. Известный кардиолог готов пойти до конца
14:57 1000
Путин провел кадровую рокировку в Минобороны
Путин провел кадровую рокировку в Минобороны
14:28 1435
В Ереване обсудили маршрут в Нахчыван
В Ереване обсудили маршрут в Нахчыван
14:11 1316
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться