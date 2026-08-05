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Детские аккаунты – под контроль
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Детские аккаунты – под контроль

Детские аккаунты – под контроль

Что подписал Алиев?
14:03 829

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «Об информации, информатизации и защите информации», предусматривающие новые требования к регистрации несовершеннолетних лиц на социальных платформах.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт главы государства, согласно изменениям, создание индивидуальных цифровых аккаунтов на платформах для лиц, не достигших 16-летнего возраста, не допускается. Для контроля за соблюдением возрастных ограничений провайдер должен обеспечить применение технических методов декларирования возраста лица, уточнения декларируемого возраста, предоставления информации по банковской карте, адресу электронной почты и номеру мобильного телефона для получения согласия законного представителя лица в возрасте 16-18 лет на создание индивидуального цифрового аккаунта.

Содержание контента и рекламы, размещаемых провайдером в индивидуальном цифровом аккаунте лица в возрасте 16-18 лет, а также часы использования им платформы управляются его законным представителем. Для осуществления такого контроля провайдер должен обеспечить на платформе необходимый функционал. Кроме этого, провайдер должен обеспечивать повторную проверку возраста владельца аккаунта при наличии обоснованных сомнений. При выявлении нарушений возрастных требований доступ данного лица к индивидуальному цифровому аккаунту должен быть немедленно ограничен.

Президент Азербайджана также утвердил изменения в Кодекс об административных проступках, предусматривающие привлечение к ответственности за нарушение требований о деятельности социальных платформ, на которых применяются возрастные ограничения.

За непредоставление, несвоевременное предоставление, предоставление неполной или искаженной отчетности провайдером соцсети должностные лица будут оштрафованы на сумму от 6 000 до 7 000 манатов, юридические лица — от 15 000 до 20 000 манатов.

За неприменение технических мер и мер безопасности в отношении аккаунтов пользователей в возрасте 16-18 лет, за отсутствие цифровых решений во избежание распространения вредоносного контента, угрожающего жизни, здоровью, чести, достоинству и другим правам несовершеннолетних, за хранение собранных персональных данных в информационных системах провайдера соцсети, их передачу третьим лицам или использование в коммерческих и иных целях, за необеспечение удаления данных, контента и персональной информации, размещенных пользователем до достижения совершеннолетия, по обращению самого пользователя после достижения им совершеннолетия должностным лицам грозит штраф от 8 000 до 9 000 манатов, юридическим лицам — от 35 000 до 40 000 манатов.

За повторное совершение перечисленных правонарушений должностные лица будут оштрафованы на сумму от 9 000 до 10 000 манатов, юридические лица — на сумму от 45 000 до 50 000 манатов.

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