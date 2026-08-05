В Ереване обсудили маршрут в Нахчыван

Реализацию проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP) обсудили на встрече в Ереване глава МИД Армении Арарат Мирзоян и старший советник специального посланника США по миротворческим миссиям Арье Лайтстоун.

«Обсуждены вопросы развития региональной взаимосвязанности и реализация существующих конкурентных преимуществ на этом пути. Рассмотрена работа по реализации проекта TRIPP. Стороны подчеркнули заинтересованность в реализации программы на местах в сжатые сроки, а также обменялись мнениями о перспективах наиболее эффективной интеграции Армении в международную транспортно-инфраструктурную систему», - заявили в пресс-службе МИД Армении.

На встрече присутствовал председатель нового предпринимательского фонда Госдепартамента США Константин Соколов, который, по данным западных СМИ, будет контролировать расходование более $200 млн, предназначенных для развития торгового коридора в Центральной Азии.

В МИД Армении заявили, что Мирзоян и Лайтстоун обсудили возможности и программы сотрудничества в сфере торговли, экономики, укрепление экономической и энергетической устойчивости Армении.

4 июня Армения и США подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве вокруг проекта TRIPP на армянской территории.

В августе 2025 года премьер Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечалось, что Ереван будет работать с Вашингтоном и третьими сторонами над формированием рамок проекта TRIPP. В рамках проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. TRIPP свяжет основную территорию Азербайджана с Нахчыванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км, и далее - с Турцией.

В мае представители американской инженерно-консультационной компании AECOM начали в Армении работы по обследованию участка под реализацию TRIPP. Команда AECOM прибыла в Ереван от имени Фонда глобального партнерства в области инфраструктуры и инвестиций Госдепартамента США.