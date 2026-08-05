Пентагон обновил данные о потерях военных США в Иране

Пентагон опубликовал обновленную статистику потерь американских вооруженных сил с начала боевых действий против Ирана, стартовавших 28 февраля. Согласно представленным данным, за этот период ранения получили в общей сложности 687 военнослужащих США.

Из них 417 человек были ранены, а 14 погибли в ходе операции «Эпическая ярость», которая продолжалась с конца февраля до начала мая. О завершении этой военной кампании американские власти объявили 5 мая.

Кроме того, оборонное ведомство отдельно учитывает потери, понесенные американскими военными в зарубежных операциях с 7 июля. По этим данным, за указанный период погибли еще четыре военнослужащих, а ранения получили 270 человек. Места проведения этих операций в опубликованной информации не раскрываются.