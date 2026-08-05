Взорвали машину производителя «Упырей»: он в реанимации. Водитель погиб

Как уже сообщалось, под Екатеринбургом произошел взрыв автомобиля Mercedes, пострадал директор занимающегося производством FPV-дронов предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук.

По данным ТАСС, сработало взрывное устройство. Ткачук находится в реанимации. Один из источников Mash сообщил, что мужчина не успел сесть в автомобиль, в результате взрыва погиб водитель-охранник Ткачука. Машина полностью сгорела. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство.

Ткачук известен как создатель Telegram-канала «Повернутые на войне» и разработчик дронов «Упырь». Они применяются как против пехоты, так и против тяжелой техники. Их использовали против американских танков Abrams.

29 июля в Туле было совершено нападение на основателя компании «Русская лаборатория воздушного транспорта» (РЛВТ) Андрея Черезова. Неизвестный несколько раз выстрелил в него в подъезде дома. Черезов получил тяжелые ранения и был госпитализирован. По данным пресс-службы компании, его состояние оценивается как стабильное. Черезов занимался разработкой беспилотников, программного обеспечения и защищенных систем связи. Компания разработала FPV-дроны семейства «Овод», которые поставляются российским военным. Модели этой линейки позиционировались как боевые беспилотники-камикадзе для поражения живой силы, техники и укреплений.