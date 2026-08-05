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Путин провел кадровую рокировку в Минобороны

14:28 1439

Президент России Владимир Путин назначил начальника штаба группировки «Центр» Дениса Лямина командующим войсками беспилотных систем. Об этом глава государства объявил 5 августа на встрече с руководством Минобороны.

Путин отметил, что новый род войск БПЛА только формируется, и выразил надежду, что Лямин, «будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов», доведет этот процесс до завершения.

Путин объявил и о других кадровых назначениях в Минобороны.

Он сменил командующего группировкой «Восток». Генерал-лейтенант Андрей Иванаев покинет пост и займет должность руководителя группировки «Центр».

Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и командующим группировкой «Восток» назначен начальник штаба этой группировки Петр Болгарев.

Бывший командующий группировкой войск «Центр» генерал-полковник Валерий Солодчук стал главой Службы тыла Минобороны.

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