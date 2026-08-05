Всемирный банк о средних ценах на нефть

В июле текущего года средняя цена одного барреля эталонной нефти марки Brent на мировых рынках составила 83,4 доллара США, что на 2,34% ниже показателя предыдущего месяца (85,4 доллара). Об этом говорится в ежемесячном отчете Всемирного банка о ценах на сырьевые товары.

Согласно отчету, во втором квартале текущего года средняя цена одного барреля нефти Brent на мировых рынках составила 104,4 доллара. Это на 54% больше показателя аналогичного периода прошлого года (67,8 доллара).

Банк напоминает, что в 2025 году средняя цена нефти Brent составила 69 долларов, что на 14,5% ниже показателя 2024 года (80,7 доллара).

Согласно данным, в июле текущего года средняя цена одного барреля эталонной нефти марки WTI (West Texas Intermediate) составила 79,4 доллара США, что на 3,1% ниже показателя предыдущего месяца (81,9 доллара).

Отмечается, что во втором квартале текущего года средняя цена одного барреля нефти WTI на мировых рынках составила 93,2 доллара, что на 46% больше показателя аналогичного периода прошлого года (63,9 доллара).

Сообщается, что в прошлом году средняя цена нефти марки WTI составила 64,9 доллара, что на 14,4% ниже показателя предыдущего года (75,8 доллара).