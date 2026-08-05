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Детские аккаунты – под контроль

Пять сильнейших разведслужб Европы

14:48 868

Британская разведка MI6 заняла первое место в рейтинге, составленном журналом LʼExpress по результатам опроса 60 бывших и действующих руководителей и высокопоставленных чиновников из 25 западных спецслужб.

MI6 набрала 251 балл, получив высокую оценку за мастерство в вербовке высокопоставленных информаторов и проникновении в правящие элиты России, Китая, Ирана и Турции.

Второе место у французского Главного управления внешней безопасности (DGSE) с результатом 169 баллов. По сообщению The Times, службу отметили за ее глобальный охват и высокий оперативный потенциал.

Далее в рейтинге идет разведслужба Нидерландов, четвертое место с результатом 77 баллов занимают украинские разведслужбы — Главное управление разведки (ГУР) и Служба безопасности Украины (СБУ). Эксперты отметили изобретательность украинских спецслужб и сложность проводимых ими операций. Один из сотрудников европейской разведки в качестве примера высокого уровня работы украинских спецслужб привел операцию «Паутина» и убийство российских генералов (не уточняется каких). Пятерку лучших замыкает разведслужба Германии.

Худшая оценка у разведки Словакии.

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