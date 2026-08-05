10 манатов за УЗИ сердца. Известный кардиолог готов пойти до конца

В соцсетях распространилась скандальная аудиозапись, в которой, как утверждается, звучит голос известного в Азербайджане детского кардиолога Эльнура Иманова. Утверждается, что сделана она была в Сумгаитском медицинском центре. В аудиозаписи от пациентов, обращающихся по линии обязательного медицинского страхования, требуют оплату за проведение эхокардиографии. За обследование двух детей просят в общей сложности 10 манатов. Пациент получает номер карты говорящего, чтобы произвести оплату.

Сам Иманов категорически опроверг подобные утверждения и сделал публикацию в своей социальной сети по поводу вышеупомянутой аудиозаписи. По его словам, сделана она была с помощью технологий искусственного интеллекта: «Я работаю детским кардиологом более 30 лет. За это время участвовал в лечении тысяч детей, заслужил доверие тысяч семей. Каждый, кто знает мою профессиональную деятельность, мое отношение к людям и детям, прекрасно понимает, насколько абсурдны распространяемые утверждения. Более того, голос на записи даже не полностью похож на мой. Публикация таких материалов без проведения какой‑либо технической экспертизы, без представления каких‑либо доказательств и без полного изучения моей позиции недопустима. У меня есть открытые вопросы к СМИ: кто предоставил вам эту аудиозапись? Как вы подтвердили, что человек, называющий себя жалобщиком, действительно существует? Каким документом, видео, платежной квитанцией, банковской операцией или другим фактом вы проверили его утверждения? Какой экспертизой вы установили, что аудиозапись не смонтирована и не создана с помощью искусственного интеллекта? На каком профессиональном и этическом основании вы приняли решение опубликовать такой материал, не связавшись со мной и не получив мою полную и ясную позицию?

Сохранение анонимности источника в журналистике возможно. Но анонимный источник не должен превращаться в средство для сокрытия любых необоснованных утверждений. Даже если издание не раскрывает личность своего источника, оно должно само удостовериться, что это реальный человек, что информация достоверна и что утверждение проверено. В противном случае любое СМИ может подготовить любую аудиозапись и под видом «к нам поступила жалоба» нанести удар по репутации любого человека.

Я предприму все необходимые шаги для передачи аудиозаписи на экспертизу, установления лиц, которые впервые подготовили и распространили материал, а также для юридической оценки ответственности медиаструктур, тиражировавших эту информацию без проверки.

Пусть мое молчание не воспринимается как слабость. Я просто ждал фактов, уважая имя врача, человеческое достоинство и закон. Истина определяется экспертизой, доказательством и правом — а не анонимной аудиозаписью, сенсационным заголовком и приговором социальных сетей».