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Зеленский: Поставки противоракет Украине сократились втрое

15:05 377

Количество ракет для систем противовоздушной обороны, которые Украина получает от партнеров, сократилось втрое по сравнению с 2025 годом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с военными и чиновниками.

«Определили порядок дополнительных мер по защите объектов инфраструктуры в Украине. В этом году, к сожалению, значительно сократились поставки противоракетного оружия от партнеров. Количество ракет для ПВО в поставках сократилось втрое по сравнению с 2025 годом», — сообщил Зеленский.

По его словам, речь идет не только о летнем периоде, но и обо всем первом квартале 2026 года.

«Ракеты у партнеров есть. Важно, чтобы были приняты необходимые политические решения относительно поставок и ускорения производственных процессов, в частности локализации в Украине. Это то, что может ощутимо поддержать не только нашу страну, но и глобальную защиту жизни», — подчеркнул президент Украины. 

Российские военные в ночь на 5 августа атаковали Украину четырьмя противокорабельными ракетами «Циркон»/ «Оникс», 24 баллистическими ракетами «Искандер-М»/С-400 и 115 беспилотниками, заявили Воздушные силы ВСУ. Согласно их утренней сводке, ни одной ракеты сбить не удалось.

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