Два ЧП в немецком аэропорту: одно связано с Украиной

Рентгеновское обследование показало, что это дрон, оснащенный взрывчаткой с детонатором.

В ночь на среду, 5 августа, в аэропорту Лейпциг/Галле рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 обнаружили подозрительный предмет. Он был обезврежен с помощью дистанционно управляемого робота, передает Deutsche Welle.

Лейпцигская воздушная гавань приостанавливала работу, несколько самолетов перенаправили в другие аэропорты. Южная взлетная полоса аэропорта остается закрытой для проведения расследования. Полеты на северной взлетно-посадочной полосе возобновились незадолго до 2:00 утра по местному времени.

Полиция начала расследование в сотрудничестве с федеральной полицией по подозрению в диверсии. Ведется розыск оператора беспилотника.

В ту же ночь в том же аэропорту Лейпциг/Галле грузовой самолет компании DHL вскоре после взлета столкнулся в воздухе с неизвестным объектом. После посадки на запасном аэродроме в Ганновере следователи обнаружили незначительные повреждения носовой части самолета. Полиция квалифицировала этот случай как возможное преступление против государственной безопасности. Reuters цитирует слова генерального директора DHL Тобиаса Майера, который заявил, что инцидент «повлиял на работу компании», и последствия были «вполне ощутимыми».

DW отмечает, что аэропорт Лейпциг/Галле - один из ключевых логистических узлов для поставок западных вооружений в Украину.