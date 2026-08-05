USD 1.7000
EUR 1.9610
RUB 2.1031
Подписаться на уведомления
Детские аккаунты – под контроль
Новость дня
Детские аккаунты – под контроль

В Азербайджане дефицит воды

Заявили в ООН
15:18 683

В настоящее время дефицит воды в Азербайджане становится все более серьезным вызовом. Об этом в интервью азербайджанским СМИ заявил представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Азербайджане Насар Хаят.

По его словам, в глобальном масштабе около 70% пресноводных ресурсов используется в сельскохозяйственных целях.

«В Азербайджане дефицит воды становится все более серьезной проблемой. Азербайджан является страной нижнего течения для всех рек. Большая часть пресной воды в Азербайджане формируется за счет рек, текущих из соседних стран. Поэтому необходимо определить, как можно эффективно использовать воду. Без водных ресурсов невозможно производить необходимое продовольствие. Нельзя допускать чрезмерного полива, нельзя позволять воде испаряться на солнце», — отметил он.

На проводе Пезешкиан с лидером ХАМАС
На проводе Пезешкиан с лидером ХАМАС
15:56 65
Франция отказала российским дипломатам
Франция отказала российским дипломатам
15:50 202
Иран сказал: Не ждите...
Иран сказал: Не ждите... обновлено 15:46
15:46 1995
Клевета и 15 тонн ячменя. Глава ИВ Шабрана пытался засудить сельчанина, но…
Клевета и 15 тонн ячменя. Глава ИВ Шабрана пытался засудить сельчанина, но… Подробности дела
13:36 1949
Каспийский гамбит Тегерана
Каспийский гамбит Тегерана Сулейман Баса комментирует для haqqin.az
12:05 2089
Экс-послу Украины в США готовят меру пресечения
Экс-послу Украины в США готовят меру пресечения
15:34 445
Взорвали машину производителя «Упырей»: он в реанимации. Водитель погиб
Взорвали машину производителя «Упырей»: он в реанимации. Водитель погиб видео; обновлено 15:25
15:25 1845
В Азербайджане дефицит воды
В Азербайджане дефицит воды Заявили в ООН
15:18 684
10 манатов за УЗИ сердца. Известный кардиолог готов пойти до конца
10 манатов за УЗИ сердца. Известный кардиолог готов пойти до конца
14:57 1018
Путин провел кадровую рокировку в Минобороны
Путин провел кадровую рокировку в Минобороны
14:28 1449
В Ереване обсудили маршрут в Нахчыван
В Ереване обсудили маршрут в Нахчыван
14:11 1323

ЭТО ВАЖНО

На проводе Пезешкиан с лидером ХАМАС
На проводе Пезешкиан с лидером ХАМАС
15:56 65
Франция отказала российским дипломатам
Франция отказала российским дипломатам
15:50 202
Иран сказал: Не ждите...
Иран сказал: Не ждите... обновлено 15:46
15:46 1995
Клевета и 15 тонн ячменя. Глава ИВ Шабрана пытался засудить сельчанина, но…
Клевета и 15 тонн ячменя. Глава ИВ Шабрана пытался засудить сельчанина, но… Подробности дела
13:36 1949
Каспийский гамбит Тегерана
Каспийский гамбит Тегерана Сулейман Баса комментирует для haqqin.az
12:05 2089
Экс-послу Украины в США готовят меру пресечения
Экс-послу Украины в США готовят меру пресечения
15:34 445
Взорвали машину производителя «Упырей»: он в реанимации. Водитель погиб
Взорвали машину производителя «Упырей»: он в реанимации. Водитель погиб видео; обновлено 15:25
15:25 1845
В Азербайджане дефицит воды
В Азербайджане дефицит воды Заявили в ООН
15:18 684
10 манатов за УЗИ сердца. Известный кардиолог готов пойти до конца
10 манатов за УЗИ сердца. Известный кардиолог готов пойти до конца
14:57 1018
Путин провел кадровую рокировку в Минобороны
Путин провел кадровую рокировку в Минобороны
14:28 1449
В Ереване обсудили маршрут в Нахчыван
В Ереване обсудили маршрут в Нахчыван
14:11 1323
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться