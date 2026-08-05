В настоящее время дефицит воды в Азербайджане становится все более серьезным вызовом. Об этом в интервью азербайджанским СМИ заявил представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Азербайджане Насар Хаят.

По его словам, в глобальном масштабе около 70% пресноводных ресурсов используется в сельскохозяйственных целях.

«В Азербайджане дефицит воды становится все более серьезной проблемой. Азербайджан является страной нижнего течения для всех рек. Большая часть пресной воды в Азербайджане формируется за счет рек, текущих из соседних стран. Поэтому необходимо определить, как можно эффективно использовать воду. Без водных ресурсов невозможно производить необходимое продовольствие. Нельзя допускать чрезмерного полива, нельзя позволять воде испаряться на солнце», — отметил он.