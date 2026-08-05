USD 1.7000
EUR 1.9610
RUB 2.1031
Подписаться на уведомления
Детские аккаунты – под контроль
Новость дня
Детские аккаунты – под контроль

Футболист погиб от удара молнии во время матча

ВИДЕО
15:20 561

Футболист из Таиланда Софван Авэ погиб после удара молнии во время матча на юге страны. Еще девять участников встречи получили травмы. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

Трагедия произошла 4 августа в провинции Наратхиват во время регионального турнира Golok FA Cup 2026. В соревновании принимали участие команды из Таиланда и Малайзии. В социальных сетях появилось видео с моментом удара молнии: после яркой вспышки несколько футболистов упали на поле.

Матч шел на фоне ухудшающейся погоды и сильного ливня. Удар молнии пришелся в центральную часть футбольного поля, когда на нем находилось множество игроков.

Погибшему игроку было 24 года. Партнеры Софвана Авэ по команде попытались оказать ему помощь прямо на газоне, однако спасти футболиста не удалось. 

Еще восемь граждан Таиланда были доставлены в больницу после инцидента. Также пострадал один футболист из Малайзии, которого отправили на родину для дальнейшего лечения.

На проводе Пезешкиан с лидером ХАМАС
На проводе Пезешкиан с лидером ХАМАС
15:56 68
Франция отказала российским дипломатам
Франция отказала российским дипломатам
15:50 204
Иран сказал: Не ждите...
Иран сказал: Не ждите... обновлено 15:46
15:46 1996
Клевета и 15 тонн ячменя. Глава ИВ Шабрана пытался засудить сельчанина, но…
Клевета и 15 тонн ячменя. Глава ИВ Шабрана пытался засудить сельчанина, но… Подробности дела
13:36 1949
Каспийский гамбит Тегерана
Каспийский гамбит Тегерана Сулейман Баса комментирует для haqqin.az
12:05 2089
Экс-послу Украины в США готовят меру пресечения
Экс-послу Украины в США готовят меру пресечения
15:34 447
Взорвали машину производителя «Упырей»: он в реанимации. Водитель погиб
Взорвали машину производителя «Упырей»: он в реанимации. Водитель погиб видео; обновлено 15:25
15:25 1848
В Азербайджане дефицит воды
В Азербайджане дефицит воды Заявили в ООН
15:18 686
10 манатов за УЗИ сердца. Известный кардиолог готов пойти до конца
10 манатов за УЗИ сердца. Известный кардиолог готов пойти до конца
14:57 1020
Путин провел кадровую рокировку в Минобороны
Путин провел кадровую рокировку в Минобороны
14:28 1450
В Ереване обсудили маршрут в Нахчыван
В Ереване обсудили маршрут в Нахчыван
14:11 1323

ЭТО ВАЖНО

На проводе Пезешкиан с лидером ХАМАС
На проводе Пезешкиан с лидером ХАМАС
15:56 68
Франция отказала российским дипломатам
Франция отказала российским дипломатам
15:50 204
Иран сказал: Не ждите...
Иран сказал: Не ждите... обновлено 15:46
15:46 1996
Клевета и 15 тонн ячменя. Глава ИВ Шабрана пытался засудить сельчанина, но…
Клевета и 15 тонн ячменя. Глава ИВ Шабрана пытался засудить сельчанина, но… Подробности дела
13:36 1949
Каспийский гамбит Тегерана
Каспийский гамбит Тегерана Сулейман Баса комментирует для haqqin.az
12:05 2089
Экс-послу Украины в США готовят меру пресечения
Экс-послу Украины в США готовят меру пресечения
15:34 447
Взорвали машину производителя «Упырей»: он в реанимации. Водитель погиб
Взорвали машину производителя «Упырей»: он в реанимации. Водитель погиб видео; обновлено 15:25
15:25 1848
В Азербайджане дефицит воды
В Азербайджане дефицит воды Заявили в ООН
15:18 686
10 манатов за УЗИ сердца. Известный кардиолог готов пойти до конца
10 манатов за УЗИ сердца. Известный кардиолог готов пойти до конца
14:57 1020
Путин провел кадровую рокировку в Минобороны
Путин провел кадровую рокировку в Минобороны
14:28 1450
В Ереване обсудили маршрут в Нахчыван
В Ереване обсудили маршрут в Нахчыван
14:11 1323
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться