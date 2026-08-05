Футболист погиб от удара молнии во время матча

Футболист из Таиланда Софван Авэ погиб после удара молнии во время матча на юге страны. Еще девять участников встречи получили травмы. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

Трагедия произошла 4 августа в провинции Наратхиват во время регионального турнира Golok FA Cup 2026. В соревновании принимали участие команды из Таиланда и Малайзии. В социальных сетях появилось видео с моментом удара молнии: после яркой вспышки несколько футболистов упали на поле.

Матч шел на фоне ухудшающейся погоды и сильного ливня. Удар молнии пришелся в центральную часть футбольного поля, когда на нем находилось множество игроков.

Погибшему игроку было 24 года. Партнеры Софвана Авэ по команде попытались оказать ему помощь прямо на газоне, однако спасти футболиста не удалось.

Еще восемь граждан Таиланда были доставлены в больницу после инцидента. Также пострадал один футболист из Малайзии, которого отправили на родину для дальнейшего лечения.