Почему растет спрос на квартиры рядом с метро?

Одним из главных факторов, на которые покупатели обращают внимание при выборе квартиры, является ее расположение. Проекты вблизи станций метро пользуются большим спросом, поскольку они не только упрощают ежедневные поездки, но и обладают высоким потенциалом роста стоимости в будущем. Именно поэтому жилой комплекс «Биляджари», расположенный всего в нескольких минутах от станции метро «Автовокзал», привлекает особое внимание покупателей.
В жилом комплексе «Биляджари» представлены к продаже квартиры с 2, 3 и 4 комнатами, а также квартиры студийного типа площадью от 56 до 110 кв. м. Особый интерес покупателей сегодня вызывают недавно поступившие в продажу 3-комнатные квартиры-студии площадью 77,52 и 77,64 кв. м, отличающиеся оптимальной планировкой и функциональным зонированием. Благодаря продуманному использованию пространства эти квартиры являются выгодным выбором как для молодых семей, так и для покупателей, которые уже сегодня планируют свое будущее.
Жилой комплекс «Биляджари» расположен всего в 3 минутах езды на автомобиле от станции метро «Автовокзал». Близость к шоссе и метро обеспечивает удобное использование как личного автомобиля, так и общественного транспорта. Это позволяет комфортно планировать ежедневные поездки на работу, в учебные заведения и в различные районы города без лишних затрат времени.
В комплексе предусмотрена вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания. На территории расположены просторный парк, детская игровая площадка и детский сад. Находящаяся поблизости средняя общеобразовательная школа №2 создает дополнительное преимущество для семей с детьми школьного возраста. Подземный паркинг, специальная служба охраны и система видеонаблюдения обеспечивают безопасность и комфорт жителей.
Квартиры будут передаваться владельцам с полной отделкой и подключенными коммунальными услугами. Применяемая в квартирах звуко- и теплоизоляция обеспечивает более тихие и комфортные условия проживания.
Еще одним преимуществом проекта является оптимальная планировка квартир. Ведь комфортное жилье — это не только большая площадь, но и рациональное использование каждого квадратного метра. Именно по этому принципу компания Kristal спроектировала квартиры в данном комплексе. В результате 3-комнатные квартиры-студии площадью 77,52 и 77,64 кв. м создают ощущение просторного и функционального жилого пространства.
Квартиру можно приобрести в ипотеку сроком до 20 лет, по внутреннему кредиту сроком до 36 месяцев или по модели «Покупай жилье по частям». Благодаря этой беспроцентной модели без обязательных ежемесячных платежей вы можете приобретать квартиру квадратный метр за квадратным метром, инвестируя в свое будущее.
Если вы ищете полностью отремонтированную квартиру рядом с метро, самое время познакомиться с находящимися на стадии строительства 3-комнатными квартирами-студиями в жилом комплексе «Биляджари».
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Подробности: *1544
Адрес: поселок Биляджари, ул. Х. Натаван, 52C