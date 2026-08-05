Экс-послу Украины в США готовят меру пресечения

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины вручили новое подозрение экс-послу в США Ольге Стефанишиной, а Высший антикоррупционный суд уже избирает ей меру пресечения.
На днях президент Украины Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности украинского посла в США.
13 июля газета Financial Times писала, что уход Стефанишиной может быть связан с делом о покупке элитной недвижимости в Киеве членами ее семьи. По данным издания, в 2022 году, когда дипломат занимала должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, ее мать Надежда Кравец приобрела трехкомнатную квартиру в ЖК «Львовская площадь» в Киеве по заниженной цене. Стоимость жилья площадью 100 квадратных метров составила 3,04 млн гривен. При этом минимальная цена аналогичных объектов оценивалась в 12 млн гривен, следует из материала.