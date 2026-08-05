USD 1.7000
EUR 1.9610
RUB 2.1031
Подписаться на уведомления
Детские аккаунты – под контроль
Новость дня
Детские аккаунты – под контроль

Экс-послу Украины в США готовят меру пресечения

15:34 451

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины вручили новое подозрение экс-послу в США Ольге Стефанишиной, а Высший антикоррупционный суд уже избирает ей меру пресечения.

На днях президент Украины Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности украинского посла в США.

13 июля газета Financial Times писала, что уход Стефанишиной может быть связан с делом о покупке элитной недвижимости в Киеве членами ее семьи. По данным издания, в 2022 году, когда дипломат занимала должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, ее мать Надежда Кравец приобрела трехкомнатную квартиру в ЖК «Львовская площадь» в Киеве по заниженной цене. Стоимость жилья площадью 100 квадратных метров составила 3,04 млн гривен. При этом минимальная цена аналогичных объектов оценивалась в 12 млн гривен, следует из материала.

На проводе Пезешкиан с лидером ХАМАС
На проводе Пезешкиан с лидером ХАМАС
15:56 73
Франция отказала российским дипломатам
Франция отказала российским дипломатам
15:50 208
Иран сказал: Не ждите...
Иран сказал: Не ждите... обновлено 15:46
15:46 2002
Клевета и 15 тонн ячменя. Глава ИВ Шабрана пытался засудить сельчанина, но…
Клевета и 15 тонн ячменя. Глава ИВ Шабрана пытался засудить сельчанина, но… Подробности дела
13:36 1950
Каспийский гамбит Тегерана
Каспийский гамбит Тегерана Сулейман Баса комментирует для haqqin.az
12:05 2089
Экс-послу Украины в США готовят меру пресечения
Экс-послу Украины в США готовят меру пресечения
15:34 452
Взорвали машину производителя «Упырей»: он в реанимации. Водитель погиб
Взорвали машину производителя «Упырей»: он в реанимации. Водитель погиб видео; обновлено 15:25
15:25 1850
В Азербайджане дефицит воды
В Азербайджане дефицит воды Заявили в ООН
15:18 690
10 манатов за УЗИ сердца. Известный кардиолог готов пойти до конца
10 манатов за УЗИ сердца. Известный кардиолог готов пойти до конца
14:57 1023
Путин провел кадровую рокировку в Минобороны
Путин провел кадровую рокировку в Минобороны
14:28 1455
В Ереване обсудили маршрут в Нахчыван
В Ереване обсудили маршрут в Нахчыван
14:11 1324

ЭТО ВАЖНО

На проводе Пезешкиан с лидером ХАМАС
На проводе Пезешкиан с лидером ХАМАС
15:56 73
Франция отказала российским дипломатам
Франция отказала российским дипломатам
15:50 208
Иран сказал: Не ждите...
Иран сказал: Не ждите... обновлено 15:46
15:46 2002
Клевета и 15 тонн ячменя. Глава ИВ Шабрана пытался засудить сельчанина, но…
Клевета и 15 тонн ячменя. Глава ИВ Шабрана пытался засудить сельчанина, но… Подробности дела
13:36 1950
Каспийский гамбит Тегерана
Каспийский гамбит Тегерана Сулейман Баса комментирует для haqqin.az
12:05 2089
Экс-послу Украины в США готовят меру пресечения
Экс-послу Украины в США готовят меру пресечения
15:34 452
Взорвали машину производителя «Упырей»: он в реанимации. Водитель погиб
Взорвали машину производителя «Упырей»: он в реанимации. Водитель погиб видео; обновлено 15:25
15:25 1850
В Азербайджане дефицит воды
В Азербайджане дефицит воды Заявили в ООН
15:18 690
10 манатов за УЗИ сердца. Известный кардиолог готов пойти до конца
10 манатов за УЗИ сердца. Известный кардиолог готов пойти до конца
14:57 1023
Путин провел кадровую рокировку в Минобороны
Путин провел кадровую рокировку в Минобороны
14:28 1455
В Ереване обсудили маршрут в Нахчыван
В Ереване обсудили маршрут в Нахчыван
14:11 1324
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться