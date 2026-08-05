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Франция отказала российским дипломатам

15:50 209

Власти Франции отказали в визе уже двум кандидатам на место нового генконсула РФ в Марселе. Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул России в южном французском городе Станислав Оранский.

«Двум кандидатам французы уже отказали. Третья кандидатура пару недель назад была направлена им на рассмотрение. Направили запрос на экзекватуру, но ответа пока не поступало», - сообщил дипломат.

Ранее Оранский сообщал о том, что численность дипломатического персонала генконсульства РФ в Марселе сократилась втрое с 2022 года. При этом Франция уже три года не выдает визу российскому дипломату, который должен начать работу в генеральном консульстве в Марселе.

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