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Детские аккаунты – под контроль

На проводе Пезешкиан с лидером ХАМАС

15:56 851

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с руководителем Политбюро ХАМАС Халилем аль-Хайей. Пезешкиан поздравил Халиля аль-Хайю с назначением на новую должность и вновь подчеркнул поддержку Палестины со стороны народа и руководства Ирана.

В ходе телефонного разговора Пезешкиан коснулся последних военных операций США и Израиля против Ирана. Он отметил, что «несмотря на все трудности, палестинский вопрос сохраняет свое ключевое место во внешней политике Ирана».

Халиль аль-Хайя, в свою очередь, высоко оценил «позицию Ирана перед лицом угроз». Он заявил, что Ирану удалось сформировать новые реалии в регионе.

Он назвaл Израиль «главным фактором, дестабилизирующим регион». Халиль аль-Хайя подчеркнул, что ХАМАС продолжает политические переговоры в координации с другими палестинскими группировками.

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