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У Эрдогана отправили важный проект в парламент

16:11 939

Правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган, направила в парламент республики законопроект о разоружении террористической «Рабочей партии Курдистана». Об этом сообщил журналистам глава парламентской фракции ПСР Абдуллах Гюлер.

«Законопроект, который подписали около 360 депутатов, направлен в генассамблею парламента», - сказал он. Голосование по документу, состоящему из 12 статей, как ожидается, состоится в пятницу.

Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш сообщал ранее журналистам, что рамочный закон, создающий правовую основу процесса роспуска РПК, планируется принять до выхода заксобрания на летние каникулы.

Процесс роспуска РПК был начат в феврале 2025 года по инициативе ее лидера Абдуллаха Оджалана, отбывающего пожизненное заключение за террористическую деятельность. В мае того же года партия провела съезд, на котором приняла решение о самороспуске. Старт процессу разоружения РПК был дан 11 июля на севере Ирака. Впоследствии в парламенте Турции была создана специальная комиссия по разоружению РПК.

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