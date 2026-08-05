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Лига чемпионов: «Сабах» против чемпиона Дании

Отдел спорта
16:24 981

Сегодня в 20:30 по бакинскому времени в датском городке Раннерс начнется первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между чемпионом Дании «Орхусом» и чемпионом Азербайджана «Сабахом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Словении во главе с Раде Обреновичем.

«Сабах», одолевший в первых двух раундах валлийский ТНС (2:0, 2:1) и финский КуПС (1:0, 2:0), ранее никогда не играл в еврокубках с клубами из Дании. «Орхус» также не встречался с азербайджанскими командами. 

Датчане стартовали со 2-го квалификационного раунда, где в драматичной борьбе одолели польский «Лех» (1:4, 4:1, 4:3 - в серии пенальти).

Победитель этой пары в раунде плей-офф сыграет с сильнейшим в противостоянии «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) - «Црвена Звезда» (Сербия). Вчера в первой игре в венгерском Сомбатхее израильтяне победили со счетом 1:0.

Проигравший в паре «Орхус» - «Сабах» отправится в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет с лучшим в матчах между португальской «Бенфикой» и шотландским «Хартсом».

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