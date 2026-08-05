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У Сабины Алиевой впервые провели онлайн-опрос

16:25 417

Завершился онлайн-опрос, впервые проведенный омбудсменом через официальный сайт в качестве независимого мониторингового механизма по мониторингу и продвижению выполнения Конвенции ООН «О правах инвалидов».

Результаты опроса отражают сведения о лицах с инвалидностью, касающиеся пола, возраста, места жительства, причины инвалидности, образования, занятости, семейного положения, жилищных условий, случаев проявления дискриминации, оценки политики в сфере инвалидности в стране, сфер, где права нарушаются чаще всего, и органов, в которые они обращались.

Включение в опрос широкого спектра вопросов создает условия для более четкого определения потребностей лиц с инвалидностью с их собственным участием и выявления проблем, с которыми они сталкиваются. Эти данные, собранные независимой мониторинговой группой омбудсмена, также важны с точки зрения оценки состояния выполнения обязательств, вытекающих из Конвенции ООН «О правах инвалидов», создания информационной базы для определения будущих направлений деятельности с целью достижения равноправного и достойного уровня жизни лиц с инвалидностью и содействия формированию политики, основанной на доказательствах.

В разделе предложений среди основных вопросов, отмеченных лицами с инвалидностью, нашли свое отражение трудности с трудоустройством, проблемы с обеспечением жильем, недовольство в связи с определением и повторным освидетельствованием инвалидности, случаи отказа в назначении степени инвалидности, низкий уровень материального обеспечения, повышение пособий и предоставление дополнительных льгот, вопрос доступности общественной инфраструктуры и транспорта, особенно в поселках и селах, сложности с доступом к банковским услугам, недостатки в сфере использования электронных услуг, текущее положение с обеспечением средствами реабилитации, обеспечение лекарствами за счет государства при некоторых заболеваниях и др.

Сообщаем, что по проблемам, поднятым респондентами в разделе предложений, проводится обобщение, и на основе анализа в ежегодных докладах омбудсмена будут подготовлены рекомендации по этим вопросам. В то же время по вопросам, представляющим особую актуальность, были направлены письма в соответствующие структуры. Также предусматривается организация встреч с ответственными органами для проведения обсуждений по этим темам. В заключение выражаем благодарность каждому, кто принял участие в опросе и поделился своими отзывами, и выражаем нашу постоянную поддержку инициативам, реализуемым в направлении обеспечения инклюзивности в обществе.

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