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Мама заболела: можно ли кормить грудью?

знает специалист Минздрава
16:37 310

Сцеживание и хранение грудного молока работающими матерями является безопасным и рекомендуемым способом, сказала во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram педиатр Научно-исследовательского института педиатрии Министерства здравоохранения Азербайджана Айгюн Мамедова.

По ее словам, сцеженное грудное молоко следует хранить в чистой стерильной стеклянной или пластиковой емкости без содержания BPA либо в специальных пакетах, предназначенных для хранения грудного молока.

«На каждой емкости необходимо указывать дату и время сцеживания. Сроки хранения грудного молока следующие:

* при комнатной температуре (до 25 °C) — для наилучшего качества до 4 часов, при соблюдении надлежащих гигиенических условий — максимум до 6 часов;

* в холодильнике (при температуре 4 °C или ниже) — до 4 суток;

* в морозильной камере (при температуре −18 °C или ниже) — оптимально до 6 месяцев, максимально допустимый срок хранения — до 12 месяцев».

Педиатр отметила, что размороженное грудное молоко необходимо использовать в течение 24 часов при хранении в холодильнике и повторно замораживать его нельзя: «Грудное молоко нельзя разогревать в микроволновой печи, так как это может привести к разрушению питательных веществ и иммунологических компонентов, а также к неравномерному нагреванию. Его следует постепенно подогревать на водяной бане с тёплой водой или под струёй теплой проточной воды».

Педиатр заметила, что в большинстве случаев даже во время болезни мать может продолжать грудное вскармливание. По ее словам, при простуде, гриппе, легких вирусных инфекциях и повышенной температуре вместе с грудным молоком ребёнку передаются защитные антитела, которые помогают защитить его от инфекции.

«В этот период матери рекомендуется использовать медицинскую маску, часто мыть руки и соблюдать правила гигиены. Грудное вскармливание временно или полностью противопоказано лишь в отдельных случаях. К ним относятся применение цитотоксических (химиотерапевтических) препаратов или радиоактивных веществ, активный нелеченый туберкулёз, некоторые тяжёлые инфекционные заболевания, а также прием лекарственных средств, несовместимых с грудным вскармливанием. В подобных случаях решение о продолжении или прекращении грудного вскармливания обязательно должно приниматься врачом».

А.Мамедова подчеркнула, что если у матери возникают сомнения из-за заболевания или принимаемых лекарственных препаратов, ей не следует прекращать грудное вскармливание без предварительной консультации с врачом: «Во многих случаях продолжение грудного вскармливания является не только безопасным, но и наиболее полезным выбором для ребенка».

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