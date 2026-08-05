Мама заболела: можно ли кормить грудью?

Сцеживание и хранение грудного молока работающими матерями является безопасным и рекомендуемым способом, сказала во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram педиатр Научно-исследовательского института педиатрии Министерства здравоохранения Азербайджана Айгюн Мамедова.

По ее словам, сцеженное грудное молоко следует хранить в чистой стерильной стеклянной или пластиковой емкости без содержания BPA либо в специальных пакетах, предназначенных для хранения грудного молока.

«На каждой емкости необходимо указывать дату и время сцеживания. Сроки хранения грудного молока следующие:

* при комнатной температуре (до 25 °C) — для наилучшего качества до 4 часов, при соблюдении надлежащих гигиенических условий — максимум до 6 часов;

* в холодильнике (при температуре 4 °C или ниже) — до 4 суток;

* в морозильной камере (при температуре −18 °C или ниже) — оптимально до 6 месяцев, максимально допустимый срок хранения — до 12 месяцев».