Спрос на облигации Kapital Bank почти втрое превысил объем выпуска

Облигации Kapital Bank вызвали высокий интерес как со стороны физических, так и юридических лиц. Так, объем заявок, поданных в период подписки, почти в три раза превысил объем выпуска.

Размещение облигаций Kapital Bank общим объемом 50 миллионов манатов, предложенных на рынке капитала крупнейшим банком страны, успешно завершилось 5 августа 2026 года на Бакинской фондовой бирже.

Всего в рамках подписки более 330 инвесторов подали заявки на сумму свыше 146 миллионов манатов. При этом физические лица подали заявки на сумму более 57 миллионов манатов, а общее число таких инвесторов составило 314 человек. Из них 246 инвесторов приняли участие в подписке полностью в цифровом формате через приложение Birbank Invest.

Подписаться на облигации Kapital Bank можно было как через приложение Birbank Invest, так и в филиалах Kapital Bank/Birbank. Платформа Birbank Invest предоставляет инвесторам возможность полностью в цифровом формате осуществлять инвестиционные операции на местных и зарубежных финансовых рынках.

Срок обращения облигаций Kapital Bank составляет один год, а годовая доходность – 10%. Выплата процентного дохода инвесторам осуществляется ежемесячно. Андеррайтером выпуска выступает ЗАО «Инвестиционная компания PASHA Capital».

Облигации Kapital Bank являются не только надежным и привлекательным инвестиционным инструментом для граждан, но и вносят значительный вклад в развитие местного рынка капитала. После успешного завершения размещения Kapital Bank намерен и далее активно участвовать в развитии рынка капитала Азербайджана, предлагая инвесторам новые инвестиционные продукты.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 116 филиалов, 51 отделение и 13 Цифровых Центров по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Заявки на получение наличного кредита и карты Birbank можно оформить в онлайн-формате.