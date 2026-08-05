Критиковала Азербайджан и проиграла. «Голос армян» уходит со сцены

Абдул Эль-Саид одержал победу над членом Палаты представителей Хейли Стивенс на предварительных выборах Демократической партии в Мичигане, набрав почти 49% голосов. В штате Мичиган проживает приблизительно от 240 до 300 тысяч мусульман.
Данная община составляет примерно 2,4 процента от общей численности населения штата, что представляет собой одну из самых высоких концентраций и долей мусульманского населения в Америке среди всех штатов США. По этой причине Мичиган иногда называют «мусульманским» штатом.
Значение этих праймериз с точки зрения Азербайджана заключается в том, что конгрессвумен Стивенс является членом группы поддержки армян в Палате представителей и подписала ряд законопроектов, призывающих к санкциям против Баку. Она также поддержала законопроект о признании «геноцида армян».
Таким образом, республиканец Майк Роджерс и демократ Абдул Эль-Саид будут бороться за пост сенатора от штата Мичиган на осенних промежуточных выборах. Результаты напряженных предварительных выборов, в которых активно участвовали избиратели-демократы, были объявлены сегодня утром по бакинскому времени.
Эль-Саид получил почти 49% голосов избирателей-демократов, его оппонент — 47,3 процента. Это голосование считается еще одним проявлением раскола внутри Демократической партии накануне промежуточных выборов в Конгресс, результаты которых могут решить судьбу Сената в целом.
В настоящее время республиканцы занимают 53 места в Сенате. Мичиган в верхней палате парламента представляет демократ Гэри Питерс, который не баллотировался на переизбрание и уйдет в отставку в январе следующего года.
На фоне снижения рейтингов одобрения президента Дональда Трампа демократы стремятся получить контроль над обеими палатами Конгресса на промежуточных выборах, которые состоятся в ноябре. В этом контексте итоги выборов в Мичигане могут оказаться решающими. Если демократам не удастся удержать сенаторское кресло от этого штата, то шансы республиканцев сохранить большинство в Сенате резко возрастут.
Победа Абдула Эль‑Саида на предварительных выборах в Мичигане — событие, которое вызвало широкий резонанс в Америке и было сравнено с избранием Зохрана Мамдани, мусульманина индийского происхождения, мэром Нью‑Йорка. К слову, Мамдани, как и Эль‑Саид, является представителем прогрессивного или либерально‑левого крыла Демократической партии. В настоящее время в партии идет борьба между этим крылом и центристами.
Эль‑Саид построил карьеру в области общественного здравоохранения. Он занимал должность исполнительного директора Департамента здравоохранения Детройта, а позже возглавлял Департамент здравоохранения, социальных служб и по делам ветеранов округа Уэйн, помогая контролировать меры реагирования округа на пандемию COVID‑19.
Это не первая попытка Эль‑Саида занять должность в масштабах штата. В 2018 году он добивался выдвижения от Демократической партии на пост губернатора, выступая с прогрессивной программой, которая включала всеобщее медицинское страхование и бесплатное высшее образование. Его предвыборная кампания получила поддержку видных прогрессивных лидеров, включая сенатора США Берни Сандерса и члена Палаты представителей Александрию Окасио‑Кортес, что помогло вывести выборы на национальный уровень.
Кстати, сенатор Берни Сандерс, которого президент Трамп называет «сумасшедшим» и «коммунистом», поддержал Эль‑Саида также на нынешних праймериз. Эль‑Саид известен своей антиизраильской позицией, обвиняя Израиль в «совершении геноцида» в Газе.
Его проигравшая соперница, конгрессмен Хейли Стивенс, является членом Палаты представителей от 11‑го избирательного округа штата Мичиган с 2019 года. Ранее работала старшим советником в Целевой группе по автомобильной промышленности администрации Обамы, помогая контролировать федеральные меры реагирования на кризис в автомобильной промышленности.
Стивенс называют «голосом армян», живущих в Мичигане, потому что в 2020 году она стала членом группы поддержки армян в Палате представителей и всегда активно поддерживала инициативы, связанные с «армянским вопросом», на протяжении всего своего пребывания в должности. В частности, осенью 2023 года она поддержала законопроект под названием «Закон о защите Армении», который предусматривал увеличение военной помощи США Армении, блокирование помощи Азербайджану и введение санкций.
Между тем республиканцы рады, что победил именно Эль‑Саид. Там его считают «более легким соперником».
«Эль‑Саид — предпочтительный кандидат для республиканцев. Ему будет очень трудно победить (Майка) Роджерса в сельских округах Мичигана», — написал в текстовом сообщении Джейсон Роу, давний республиканский активист из Мичигана.
Майк Роджерс — бывший член Палаты представителей США, представлявший 8‑й избирательный округ штата Мичиган с 2001 по 2015 год. Во время работы в Конгрессе он возглавлял Комитет по разведке Палаты представителей. До прихода в политику служил в армии США и работал спецагентом ФБР. В ходе предвыборной кампании Роджерс сосредоточился на вопросах национальной безопасности, безопасности границ, укрепления экономики, снижения затрат для семей и поддержки обрабатывающей промышленности штата Мичиган.
Впрочем, Роджерс, будучи членом Палаты представителей, состоял в армянской группе поддержки, но не проявлял особой активности в отношении «армянского вопроса», оставаясь в основном нейтральным в отношении законодательных инициатив, выдвинутых армянским лобби против Азербайджана. Майк Роджерс был кандидатом от Республиканской партии в Сенат от штата Мичиган на выборах 2024 года и проиграл выборы кандидату от Демократической партии Элиссе Слоткин. В ходе той избирательной кампании армяне Мичигана поддержали Роджерса и собирали пожертвования в его избирательный фонд. На встрече с представителями армянской общины штата Роджерс пообещал, что в случае избрания сенатором он присоединится к группе поддержки армян.
Можно ожидать, что армяне Мичигана поддержат его и на нынешних выборах, поскольку Эль-Саид не проявляет особого интереса к армянскому вопросу и к Южному Кавказу в целом.