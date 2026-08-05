Критиковала Азербайджан и проиграла. «Голос армян» уходит со сцены

Абдул Эль-Саид одержал победу над членом Палаты представителей Хейли Стивенс на предварительных выборах Демократической партии в Мичигане, набрав почти 49% голосов. В штате Мичиган проживает приблизительно от 240 до 300 тысяч мусульман. Данная община составляет примерно 2,4 процента от общей численности населения штата, что представляет собой одну из самых высоких концентраций и долей мусульманского населения в Америке среди всех штатов США. По этой причине Мичиган иногда называют «мусульманским» штатом. Значение этих праймериз с точки зрения Азербайджана заключается в том, что конгрессвумен Стивенс является членом группы поддержки армян в Палате представителей и подписала ряд законопроектов, призывающих к санкциям против Баку. Она также поддержала законопроект о признании «геноцида армян».

Таким образом, республиканец Майк Роджерс и демократ Абдул Эль-Саид будут бороться за пост сенатора от штата Мичиган на осенних промежуточных выборах. Результаты напряженных предварительных выборов, в которых активно участвовали избиратели-демократы, были объявлены сегодня утром по бакинскому времени. Эль-Саид получил почти 49% голосов избирателей-демократов, его оппонент — 47,3 процента. Это голосование считается еще одним проявлением раскола внутри Демократической партии накануне промежуточных выборов в Конгресс, результаты которых могут решить судьбу Сената в целом. В настоящее время республиканцы занимают 53 места в Сенате. Мичиган в верхней палате парламента представляет демократ Гэри Питерс, который не баллотировался на переизбрание и уйдет в отставку в январе следующего года. На фоне снижения рейтингов одобрения президента Дональда Трампа демократы стремятся получить контроль над обеими палатами Конгресса на промежуточных выборах, которые состоятся в ноябре. В этом контексте итоги выборов в Мичигане могут оказаться решающими. Если демократам не удастся удержать сенаторское кресло от этого штата, то шансы республиканцев сохранить большинство в Сенате резко возрастут. Победа Абдула Эль‑Саида на предварительных выборах в Мичигане — событие, которое вызвало широкий резонанс в Америке и было сравнено с избранием Зохрана Мамдани, мусульманина индийского происхождения, мэром Нью‑Йорка. К слову, Мамдани, как и Эль‑Саид, является представителем прогрессивного или либерально‑левого крыла Демократической партии. В настоящее время в партии идет борьба между этим крылом и центристами.

Эль‑Саид построил карьеру в области общественного здравоохранения. Он занимал должность исполнительного директора Департамента здравоохранения Детройта, а позже возглавлял Департамент здравоохранения, социальных служб и по делам ветеранов округа Уэйн, помогая контролировать меры реагирования округа на пандемию COVID‑19. Это не первая попытка Эль‑Саида занять должность в масштабах штата. В 2018 году он добивался выдвижения от Демократической партии на пост губернатора, выступая с прогрессивной программой, которая включала всеобщее медицинское страхование и бесплатное высшее образование. Его предвыборная кампания получила поддержку видных прогрессивных лидеров, включая сенатора США Берни Сандерса и члена Палаты представителей Александрию Окасио‑Кортес, что помогло вывести выборы на национальный уровень. Кстати, сенатор Берни Сандерс, которого президент Трамп называет «сумасшедшим» и «коммунистом», поддержал Эль‑Саида также на нынешних праймериз. Эль‑Саид известен своей антиизраильской позицией, обвиняя Израиль в «совершении геноцида» в Газе. Его проигравшая соперница, конгрессмен Хейли Стивенс, является членом Палаты представителей от 11‑го избирательного округа штата Мичиган с 2019 года. Ранее работала старшим советником в Целевой группе по автомобильной промышленности администрации Обамы, помогая контролировать федеральные меры реагирования на кризис в автомобильной промышленности. Стивенс называют «голосом армян», живущих в Мичигане, потому что в 2020 году она стала членом группы поддержки армян в Палате представителей и всегда активно поддерживала инициативы, связанные с «армянским вопросом», на протяжении всего своего пребывания в должности. В частности, осенью 2023 года она поддержала законопроект под названием «Закон о защите Армении», который предусматривал увеличение военной помощи США Армении, блокирование помощи Азербайджану и введение санкций.