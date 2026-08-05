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Китай ужесточает выезд граждан из страны

17:07 631

Власти Китая ужесточают правила выезда из страны для своих граждан. Соответствующий указ Госсовета КНР опубликован на сайте правительства 31 июля.

Указ состоит из 19 пунктов и регламентирует правила выезда и въезда в страну. В документе отмечается, что правительство Китая «создает и совершенствует систему предотвращения и контроля рисков для безопасности китайских граждан». Китайцев призывают обращать внимание на предупреждения о безопасности и рисках, связанных с зарубежными странами и избегать поездок или пребывания в небезопасных странах или регионах.

Один из пунктов подразумевает, что граждане Китая обязаны предоставить сотрудникам иммиграционной службы и визовых органов достоверную информацию о своих планах на поездку. У них также могут потребовать предоставить дополнительные документы.

Если гражданин Китая совершает мошенничество с миграционными документами, ему могут запретить выезд из страны на срок до трех лет. Аналогичное наказание грозит за совершение преступления за границей. Кроме того, если китаец нарушает правила экспортного контроля и другие правила, способные поставить под угрозу национальную безопасность, ему также могут запретить выезд из Китая.

Если аналогичные нарушения совершает иностранец, ему грозит запрет на въезд в Китай на срок от одного года до пяти лет.

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