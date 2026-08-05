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Детские аккаунты – под контроль

Пшеница через Азербайджан в Армению

17:14 350

Завтра транзитом через территорию Азербайджана в Армению из России будет отправлена партия пшеницы.

В соседнюю страну поставят 14 вагонов пшеницы.

Поезд отправится в 11:00 со станции Баладжары ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

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