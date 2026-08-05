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Инфантино созывает экстренное совещание

17:17 554

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино сегодня проведет встречу с высшим руководством организации, сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.

Совещание пройдет в Марокко. Инфантино решил провести встречу «на фоне критики в свой адрес и потери влияния в FIFA», пишет Sky News.

Ранее The Times сообщала, что крупнейшие континентальные структуры — Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), Азиатская футбольная конфедерация (AFC) — хотят добиться скорейшей отставки Инфантино. Причиной послужили его планы по продаже частным инвесторам доли коммерческих прав на чемпионаты мира через новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE). Отмечается, что президент FIFA собирался возглавить эту организацию, а его базовая зарплата на посту составила бы $30 млн в год без учета бонусов. Из-за волны критики он отказался от этого проекта.

В марте 2027 года в Марокко должны состояться выборы президента FIFA. В мае Джанни Инфантино заявил, что будет баллотироваться на новый срок. После идеи о создании FFE письма в его поддержку отозвали английская, валлийская и сербская федерации.

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