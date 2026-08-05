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Детские аккаунты – под контроль

Участник покушения на Эрдогана рассказал детали операции

17:20 619

В Турции обнародованы показания Буркая Каратепе — члена организации FETÖ и одного из ключевых участников неудавшегося государственного переворота 2016 года. Находившийся в международном розыске в течение десяти лет фигурант раскрыл детали вербовки, подготовки и непосредственно самой операции по захвату президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам Каратепе, его связь со структурой FETÖ началась еще в 1998 году во время учебы в средней школе. Связи не прервались и после поступления в военное училище: члены организации регулярно проводили с ним встречи и даже слили ответы на экзаменационные вопросы, обеспечившие ему офицерскую должность.

За несколько дней до событий 15 июля 2016 года группа Каратепе собралась на секретную встречу в Стамбуле. Участникам приказали быть в полной готовности к «важной операции», соблюдать строжайшую конспирацию (не сообщать ничего даже супругам) и не брать с собой личные средства связи.

В ночь переворота группу на вертолете перебросили на военную базу Чигли. Только там бойцам объявление сделали напрямую: в стране происходит переворот, а их задача — захватить президента Эрдогана в месте его пребывания и доставить по указанному адресу. Вооруженный до зубов отряд, определив местонахождение главы государства, незамедлительно вылетел в Мармарис для выполнения приказа.

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