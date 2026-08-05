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Детские аккаунты – под контроль

Армия Израиля наносит удары по Ливану

17:40 197

Армия Израиля сообщила о начале точечных ударов по объектам «Хезболлы» на юге Ливана, передают израильские СМИ.

В ЦАХАЛ заявили, что операция проводится в ответ на «грубое нарушение» организацией соглашения о прекращении огня. Ливанские источники сообщили об атаках в районах деревень Аль-Мансури и Мадждаль-Зун.

Перед началом ударов представитель ЦАХАЛ на арабском языке подполковник Элла Вауийя призвала жителей Аль-Мансури немедленно покинуть дома и отойти не менее чем на километр к северу от населенного пункта.

Информации о пораженных целях, погибших и пострадавших пока не поступало.

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