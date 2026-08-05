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Венгры готовятся выбрать президента

17:49 119

Национальное собрание Венгрии может избрать нового президента страны на заседании 11 августа. Об этом свидетельствует опубликованная на сайте парламента инициатива парламентской группы правящей партии «Тиса».

Согласно документу, представители фракции обратились к исполняющей обязанности председателя Национального собрания Анико Аллерне Надь с предложением назначить выборы главы государства на 11 августа. Инициативу подписали 42 депутата, а также премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Срок полномочий президента Тамаша Сульока завершился 20 июля. В соответствии с Основным законом Венгрии парламент обязан избрать нового главу государства в течение 30 дней после окончания президентского мандата.

Ожидается, что в случае проведения голосования 11 августа новый президент сможет вступить в должность 19 августа.

При этом кандидат от партии «Тиса» пока официально не объявлен. В парламентской фракции сообщили, что вопрос будет рассмотрен в ближайшие дни.

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