На случай войны с Россией или Китаем: Америка разрабатывает новую ядерную стратегию

Глава политического управления Пентагона Элбридж Колби готовит новую ядерную стратегию США, в которой особое внимание уделяется возможному применению тактического ядерного оружия малой дальности в случае региональной войны с Китаем или Россией. Об этом NBC News рассказали пять человек, знакомых с планами.

Засекреченный документ ставит под сомнение подход к ядерному оружию, который оставался неизменным на протяжении десятилетий. Ожидается, что в среду Колби изложит свои взгляды на закрытом военном мероприятии в Небраске, где посетит Стратегическое командование США, отвечающее за ядерные силы страны.

Нынешняя американская стратегия делает ставку на угрозу массированного удара по всем ядерным силам противника — военные стратеги называют эту концепцию «ограничением ущерба». Колби давно доказывает, что противники США попросту не поверят в готовность Вашингтона всерьез рассматривать запуск ракет большой дальности ради уничтожения вражеского ядерного арсенала.