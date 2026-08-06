Армянские страсти по референдуму

Как уже сообщалось накануне, помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Хаджиев заявил в интервью телеканалу Haber Global, что Баку получил «сигналы» о том, что в Армении начинается процесс принятия новой конституции. Напомним, что Баку выдвинул четкое условие: окончательный мирный договор будет подписан только в том случае, если из Конституции Армении будут удалены территориальные претензии к Азербайджану. Официальный Ереван также выступает за это изменение (как минимум публично), считая, что некоторые положения нынешнего основного закона провоцируют конфликт.

Однако проблема в том, что партии Пашиняна в Национальном собрании не хватает нескольких мандатов для вынесения проекта конституции на референдум. Поэтому остается неясным, как армянские власти решат проблему, препятствующую достижению окончательного мира с Азербайджаном.

В Армении уже некоторое время ведется работа над новым проектом конституции, и представители правительства говорят, что он может быть представлен общественности уже этой осенью. Теоретически для того, чтобы этот проект был вынесен на всенародное голосование, по меньшей мере 6 депутатов от оппозиции должны поддержать правящую партию. Однако оппозиция исключает этот вариант. Поэтому даже армянская общественность не знает, как правящая партия представит проект новой конституции на референдум, если не наберет за него достаточно голосов.

Депутат от правящей партии «Гражданский договор» Асмик Акопян рассказала журналистам о возможном выходе из сложившейся ситуации. По ее словам, не исключено, что некоторые депутаты от оппозиции поддержат проект новой конституции. «Возможно ли, что мы представим этот проект общественности, а депутаты от оппозиции, действуя с прогосударственной позиции, поддержат его? Исключаете ли вы этот вариант? Если это что-то хорошее, может, они тоже его поддержат», — сказала Акопян.

Судя по ее словам, если правительству не удастся найти оппозиционных депутатов с «прогосударственным мышлением», то будет применен сценарий общественного давления, как это произошло с самим Николом Пашиняном, ставшим премьер-министром в 2018 году.

«В 2018 году партия «Гражданский договор» была самой малочисленной фракцией в парламенте, но люди проголосовали за то, чтобы партия пришла к власти», — сказала Акопян.