Нападение с ножом в центре Лондона: есть пострадавшие

В центре Лондона, недалеко от Ковент-Гардена, в результате нападения с ножом пострадали четыре человека. Об этом сообщает Би-би-си.
Инцидент произошел на Энделл-стрит.
В Лондонской службе скорой помощи сообщили, что все четверо пострадавших после оказания первой медицинской помощи на месте были госпитализированы.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Причины инцидента выясняются. Дополнительная информация о состоянии пострадавших пока не раскрывается.
В связи с произошедшим задержана женщина.