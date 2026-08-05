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Детские аккаунты – под контроль

Нападение с ножом в центре Лондона: есть пострадавшие

18:13 571

В центре Лондона, недалеко от Ковент-Гардена, в результате нападения с ножом пострадали четыре человека. Об этом сообщает Би-би-си. 

Инцидент произошел на Энделл-стрит.

В Лондонской службе скорой помощи сообщили, что все четверо пострадавших после оказания первой медицинской помощи на месте были госпитализированы.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Причины инцидента выясняются. Дополнительная информация о состоянии пострадавших пока не раскрывается.

В связи с произошедшим задержана женщина.

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