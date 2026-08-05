Не катастрофа, но тревожно. Что происходит с пчеловодством в Азербайджане?

Глобальный климатический кризис, войны и болезни стали для пчеловодства самым тяжелым испытанием последнего десятилетия. Особенно трудными оказались последние два-три года: во многих странах число пчелиных семей резко сократилось. На этом фоне снизилась и продуктивность. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) также предупреждала, что около 1 миллиона видов живых организмов, включая некоторые виды пчел, находятся под угрозой исчезновения.

В Азербайджане ситуация от общемировой особо не отличается: число пчелиных семей продолжает сокращаться, особенно в последние три года. По показателям прошлого года стало известно, что одновременно уменьшилось и количество хозяйств, занимающихся пчеловодством.

Согласно данным Госкомстата, в 2025 году в Азербайджане было 29 456 пчеловодческих хозяйств, в которых содержалось 545,1 тысячи пчелиных семей. По сравнению с 2024 годом число хозяйств, занимающихся пчеловодством, уменьшилось на тысячу. Так, к концу 2024 года в стране было 30 601 пчеловодческое хозяйство. Также наблюдается серьезное сокращение числа пчелиных семей.

Пчеловоды, с которыми побеседовал haqqin.az, сообщили, что в этом году ситуация оказалась еще хуже, чем в прошлом: дождливая погода, установившаяся в первые дни весны и продержавшаяся до середины июня, а также болезни нанесли серьезный ущерб пчеловодству, во многих районах паводки уничтожили пчелиные семьи. Особенно пострадали пчеловодческие хозяйства северо-западного региона Азербайджана.

Примерно месяц назад проливные дожди в Загатале вызвали наводнения в Катехчае. Дорога, ведущая к пасекам на правом берегу реки, была разрушена и до сих пор не отремонтирована. Более трех тысяч пчелиных семей, принадлежащих примерно 150 хозяйствам, остаются без ухода на протяжении долгого времени. Пчеловоды говорят, что сейчас время откачки меда, но они не знают, что происходит в их хозяйствах. Ущерб же растет с каждым днем.

Пчеловод Низами Исмаилов рассказал, что нестабильная погода, дожди, ветер, перепады температуры воздуха, а иногда и засуха не прошли бесследно для его хозяйства — пчелиные семьи погибли.

«Продуктивность в этом году рекордно низкая. Если учесть перевозку пчелиных семей, оплату рабочей силы, частую смену местоположения ульев и другие расходы, мы потратили несколько тысяч манатов», — сказал Исмаилов.