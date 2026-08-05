Не катастрофа, но тревожно. Что происходит с пчеловодством в Азербайджане?

Глобальный климатический кризис, войны и болезни стали для пчеловодства самым тяжелым испытанием последнего десятилетия. Особенно трудными оказались последние два-три года: во многих странах число пчелиных семей резко сократилось. На этом фоне снизилась и продуктивность. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) также предупреждала, что около 1 миллиона видов живых организмов, включая некоторые виды пчел, находятся под угрозой исчезновения.
В Азербайджане ситуация от общемировой особо не отличается: число пчелиных семей продолжает сокращаться, особенно в последние три года. По показателям прошлого года стало известно, что одновременно уменьшилось и количество хозяйств, занимающихся пчеловодством.
Согласно данным Госкомстата, в 2025 году в Азербайджане было 29 456 пчеловодческих хозяйств, в которых содержалось 545,1 тысячи пчелиных семей. По сравнению с 2024 годом число хозяйств, занимающихся пчеловодством, уменьшилось на тысячу. Так, к концу 2024 года в стране было 30 601 пчеловодческое хозяйство. Также наблюдается серьезное сокращение числа пчелиных семей.
Пчеловоды, с которыми побеседовал haqqin.az, сообщили, что в этом году ситуация оказалась еще хуже, чем в прошлом: дождливая погода, установившаяся в первые дни весны и продержавшаяся до середины июня, а также болезни нанесли серьезный ущерб пчеловодству, во многих районах паводки уничтожили пчелиные семьи. Особенно пострадали пчеловодческие хозяйства северо-западного региона Азербайджана.
Примерно месяц назад проливные дожди в Загатале вызвали наводнения в Катехчае. Дорога, ведущая к пасекам на правом берегу реки, была разрушена и до сих пор не отремонтирована. Более трех тысяч пчелиных семей, принадлежащих примерно 150 хозяйствам, остаются без ухода на протяжении долгого времени. Пчеловоды говорят, что сейчас время откачки меда, но они не знают, что происходит в их хозяйствах. Ущерб же растет с каждым днем.
Пчеловод Низами Исмаилов рассказал, что нестабильная погода, дожди, ветер, перепады температуры воздуха, а иногда и засуха не прошли бесследно для его хозяйства — пчелиные семьи погибли.
«Продуктивность в этом году рекордно низкая. Если учесть перевозку пчелиных семей, оплату рабочей силы, частую смену местоположения ульев и другие расходы, мы потратили несколько тысяч манатов», — сказал Исмаилов.
Один из фермеров сообщил, что в его хозяйстве продуктивность снизилась как минимум на 50 процентов. Пчеловод также выразил недовольство тем, что при росте расходов цены на мед не меняются. Он отметил, что мед, ввозимый из зарубежных стран, уступает местной продукции по качеству, однако из‑за его относительной дешевизны местные производители не могут значительно повышать цены.
Председатель Ассоциации пчеловодов Загаталы, опытный пчеловод Мовлуддин Гурбаналиев сообщил, что из различных регионов Азербайджана были взяты образцы пчел и отправлены на анализ в Турцию и Израиль. В результате исследований у пчел выявили семь видов вирусов.
«Стало известно, что многие вирусы возникли из-за погодных условий. Кроме того, маточные пчелы, завезенные из зарубежных стран, принесли с собой вирусы и заразили местных пчел. Например, существует кашмир-вирус. Можно сказать, что в Азербайджане практически нет специалистов по этому заболеванию», — сказал пчеловод.
Он отметил, что из‑за обильных осадков среди пчел распространяются болезни, вызванные влажностью и сыростью. За последние три года погибло примерно 60 процентов пчелиных семей. Если ситуация не изменится, у пчеловодов вряд ли появится повод для оптимизма.
«Расходы пчеловодов тоже растут: увеличилась стоимость перевозки, подорожали рамки, ульи, лекарства. После окончания сезона меда лекарства дают через сироп, а цены на сахар и рафинад также выросли», — сокрушается Гурбаналиев.
Председатель ассоциации добавил, что пчеловодческим хозяйствам не помешала бы выплата страхового возмещения за нанесенный ущерб, чтобы компенсировать хотя бы часть убытков.
В Аграрном страховом фонде при Министерстве сельского хозяйства сообщили, что механизм сельхозстрахования, предоставляемый в Азербайджане при государственной поддержке, действует по нескольким направлениям: посевные площади — растениеводство, животноводческие хозяйства — мелкий и крупный рогатый скот, рыбоводческие хозяйства. Но пчеловодческие хозяйства пока не включены в сферу аграрного страхования. Тем не менее фонд провел предварительную работу по страхованию пчелиных семей, подготовил проект решения и, согласовав его с соответствующими государственными структурами, представил Минсельхозу. Кроме того, был подготовлен перечень рисков, охватывающих пчеловодческие хозяйства. Ведутся обсуждения с организациями, работающими в этой сфере, специалистами министерства, а также с Пчеловодческой ассоциацией. Обсуждены текущая ситуация и актуальные риски для пчеловодства. В настоящее время ожидается принятие решения.
«Пчеловодство — одна из наиболее распространенных сфер деятельности среди фермеров. Пчелиные семьи существуют во всех регионах нашей страны, и во время встреч фермеры направляют множество обращений по поводу страхования. Рисков для пчелиных семей тоже много: от холодной погоды до природных бедствий, вредителей, болезней, нападений диких животных — все риски будут учтены», — сообщили в Фонде.
Как видно, положение пчеловодов в Азербайджане пока не достигло уровня катастрофы, однако тенденция последовательного сокращения в этой отрасли вызывает обеспокоенность. Поэтому предложения о поддержке пчеловодческих хозяйств могут вновь оказаться на повестке дня.