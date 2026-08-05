США частично сняли санкции с Ирана

Об этом говорится на сайте ведомства, сообщает Reuters.

Министерство финансов США сняло санкции с двух самолетов и трех авиакомпаний, связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Минфин США снял санкции с авиакомпании Fly Baghdad Airlines и нескольких ее самолетов, которые были введены в 2024 году из-за предполагаемых связей с иранским подразделением КСИР «Силы Кудс».

Из санкционного списка OFAC SDN (Specially Designated Nationals) были исключены авиакомпания Fly Baghdad Airlines (также фигурировавшая под названием Iraq Express) и два самолета Boeing 737 с регистрационными номерами YI-BAF и YI-BAN.