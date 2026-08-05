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В Армении задержали двух руководителей концерна Царукяна

18:45 388

В Армении задержали бывшего генерального директора концерна Multi Group Седрака Арустамяна и директора компании Артура Даллакяна по делу о мошенничестве и отмывании денежных средств, фигурантом которого является владелец концерна, лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян. Об этом сообщают армянские СМИ.

Арустамяну и Даллакяну предъявлены обвинения в пособничестве мошенничеству и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере.

По версии следствия, расследование касается предполагаемого хищения мошенническим путем имущества и денежных средств на сумму, эквивалентную 8,13 млрд армянских драмов (около $22,2 млн), а также последующего отмывания этих средств. 

Оба подозреваемых были задержаны. Предварительное следствие продолжается.

В Следственном комитете Армении напомнили, что владелец концерна Multi Group Гагик Царукян в настоящее время находится под арестом по обвинению в мошенничестве и отмывании денежных средств в особо крупном размере.

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