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Детские аккаунты – под контроль
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Детские аккаунты – под контроль

Из Краматорска принудительно эвакуируют детей

18:54 813

Глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин подписал распоряжение об обязательной эвакуации детей из Краматорской общины. Эвакуации подлежат 525 детей из 424 семей из-за ухудшения ситуации с безопасностью, сообщают украинские СМИ.

«Подписал распоряжение о проведении обязательной эвакуации в принудительном порядке детей с отдельных территорий Краматорской общины», — сообщил Филашкин.

Речь идет о 525 детях из 424 семей:

– поселок Красноторка — 59 детей из 46 семей;

– поселок Беленькое — 140 детей из 104 семей;

– Краматорск — 326 детей из 274 семей.

По словам главы Донецкой ОВА, в Краматорске эвакуации подлежат дети, проживающие в наиболее опасных районах. 

«Детей будут эвакуировать вместе с родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями. Это сложное, но необходимое решение. Ситуация с безопасностью ухудшается, поэтому оставлять детей под постоянной угрозой российских ударов недопустимо. Прошу родителей не медлить и содействовать работе эвакуационных групп», — резюмировал Филашкин.

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