Из Краматорска принудительно эвакуируют детей

Глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин подписал распоряжение об обязательной эвакуации детей из Краматорской общины. Эвакуации подлежат 525 детей из 424 семей из-за ухудшения ситуации с безопасностью, сообщают украинские СМИ.
«Подписал распоряжение о проведении обязательной эвакуации в принудительном порядке детей с отдельных территорий Краматорской общины», — сообщил Филашкин.
Речь идет о 525 детях из 424 семей:
– поселок Красноторка — 59 детей из 46 семей;
– поселок Беленькое — 140 детей из 104 семей;
– Краматорск — 326 детей из 274 семей.
По словам главы Донецкой ОВА, в Краматорске эвакуации подлежат дети, проживающие в наиболее опасных районах.
«Детей будут эвакуировать вместе с родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями. Это сложное, но необходимое решение. Ситуация с безопасностью ухудшается, поэтому оставлять детей под постоянной угрозой российских ударов недопустимо. Прошу родителей не медлить и содействовать работе эвакуационных групп», — резюмировал Филашкин.