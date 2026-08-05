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В Киеве уничтожены склады Toyota, Puma, INTERTOP и других компаний

19:28 413

Складские помещения в Украине стали основной целью россиян этой ночью, и потери бизнеса измеряют десятками объектов одновременно – от интернет-магазинов до продуктовых сетей и производителей автохимии.

В результате массированного ракетного удара РФ в ночь на 5 августа в Киеве и области уничтожены по меньшей мере десяток крупных логистических комплексов — от Rozetka до PUMA, Toyota, INTERTOP, NOVUS, LIQUI MOLY, «Эпицентра», «Сільпо» и «Новой почты».

Наибольшая часть распределительного центра Rozetka в Броварах не подлежит восстановлению, сообщила компания. Пожары на складах загорелись одновременно в нескольких районах Киева и Киевской области. Из-за потери товарных запасов в ближайшие недели или месяцы в Украине ожидается дефицит отдельных категорий товаров. По предварительным данным, в результате ночной атаки на гражданскую логистику погибли по меньшей мере 10 работников компаний.

PUMA в своем Instagram сообщила о полном уничтожении логистического комплекса с товарами бренда, который компания делила с сетью INTERTOP. Команды обеих компаний не пострадали, однако состав перестал существовать в считанные минуты.

«В результате российской баллистической атаки в ночь на 5 августа был полностью уничтожен логистический комплекс с товарами PUMA. В ближайшие недели и, вероятно, месяцы в Украине может наблюдаться дефицит отдельных товаров PUMA», — отметили в компании.

Toyota сообщила об уничтожении своего состава в Киевской области из-за ночного обстрела российской баллистикой.

INTERTOP, чьи товары обрабатывает компания Denka Logistics, подтвердил, что основной состав с продукцией полностью разрушен – компания уже работает над возобновлением поставок.

Логистический центр сети супермаркетов NOVUS претерпел несколько прямых ракетных ударов, обошлось без жертв. В то же время удары по двум распределительным центрам «Сільпо» унесли жизни шести работников компании.

Российский удар уничтожил центральный состав LIQUI MOLY, поставляющей в Украину моторные масла. Компания сообщила о потере тонн продукции, пострадавших среди работников нет.

Той же ночью РФ повредила логистические комплексы «Эпицентра», склады Rozetka и сортировочный центр «Новой почты» — там погибли три человека, еще восемь получили ранения.

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