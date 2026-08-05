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Украина нацелилась на пусковые установки российской баллистики

19:38 480

Украинские военные будут уничтожать российские пусковые установки баллистических ракет, чтобы уменьшить количество обстрелов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

«Военные знают, что им необходимо уничтожать пусковые установки российских баллистических ракет, чтобы уменьшить количество ударов по Украине. И они будут это делать», — подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что Украина продолжает развивать собственную систему противовоздушной обороны и работает с международными партнерами над увеличением поставок антибаллистических ракет.

Отдельно украинский лидер сообщил, что впервые приветствовал в Киеве министра обороны Великобритании Уэса Стритинга. По его словам, в ходе встречи он проинформировал британского министра о последствиях очередного российского удара по Украине и подчеркнул необходимость усиления противобаллистической защиты, поскольку, по имеющейся информации, Россия намерена существенно нарастить производство баллистических ракет к зиме.

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