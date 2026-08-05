Украина нацелилась на пусковые установки российской баллистики

Украинские военные будут уничтожать российские пусковые установки баллистических ракет, чтобы уменьшить количество обстрелов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

«Военные знают, что им необходимо уничтожать пусковые установки российских баллистических ракет, чтобы уменьшить количество ударов по Украине. И они будут это делать», — подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что Украина продолжает развивать собственную систему противовоздушной обороны и работает с международными партнерами над увеличением поставок антибаллистических ракет.

Отдельно украинский лидер сообщил, что впервые приветствовал в Киеве министра обороны Великобритании Уэса Стритинга. По его словам, в ходе встречи он проинформировал британского министра о последствиях очередного российского удара по Украине и подчеркнул необходимость усиления противобаллистической защиты, поскольку, по имеющейся информации, Россия намерена существенно нарастить производство баллистических ракет к зиме.