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Мэр Москвы предрек крах России из-за «военной экономики»

19:49 300

Перевод российской экономики на военные рельсы будет равносилен «убийству» страны, заявил в интервью ТАСС в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, предложения о введении «военной экономики», которые звучат несколько лет, а накануне были снова озвучены депутатом Госдумы Андреем Колесником, являются «никчемными».

«Если не будет самой экономики мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику — это убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры, которые говорят люди, которые в этом не понимают, как ведется современная экономика, современная война», — сказал Собянин.

Накануне о необходимости перевести экономику «на военные рельсы» и начать «нормальные военные действия» заявил Андрей Колесник, член думского комитета по обороне. По его словам, такой ответ нужен в связи с ударами ВСУ по российской территории.

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