USD 1.7000
EUR 1.9610
RUB 2.1031
Подписаться на уведомления
Детские аккаунты – под контроль
Новость дня
Детские аккаунты – под контроль

Украина поразила 13 энергообъектов

20:06 1042

Украинская армия за последние 48 часов нанесла удары по 13 энергетическим объектам на территориях, находящихся под контролем России. Об этом написал в своем Telegram-канале командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди.

По его данным, в рамках операции, продолжавшейся с 1 июля по 5 августа, в общей сложности был атакован 201 энергетический объект.

Сообщается, что в результате ударов были выведены из строя подстанции напряжением 750, 330, 150 и 110 кВ, обеспечивавшие электроэнергией Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Бердянск, Зугрэс, Приморский Посад и другие населенные пункты.

США не будут смягчать санкции против Ирана
США не будут смягчать санкции против Ирана обновлено 21:50
21:50 1734
МИД Ирана: Согласованный маршрут в Ормузе будет временным
МИД Ирана: Согласованный маршрут в Ормузе будет временным обновлено 21:43
21:43 5033
Лига чемпионов: «Сабах» атакует, «Орхус» забивает
Лига чемпионов: «Сабах» атакует, «Орхус» забивает обновлено 21:42
21:42 3127
В Азербайджан на первый в истории чемпионат мира по футболу приедут более 175 стран
В Азербайджан на первый в истории чемпионат мира по футболу приедут более 175 стран
21:11 789
В Грузии опять блэкаут
В Грузии опять блэкаут
20:49 972
Нефтяные котировки снижаются
Нефтяные котировки снижаются
20:17 584
Украина нацелилась на пусковые установки российской баллистики
Украина нацелилась на пусковые установки российской баллистики
19:38 1881
От MAX бегут в реальность. В грузинскую…
От MAX бегут в реальность. В грузинскую… Наша аналитика; все еще актуально
02:17 7011
Из Краматорска принудительно эвакуируют детей
Из Краматорска принудительно эвакуируют детей
18:54 1588
Участник покушения на Эрдогана рассказал детали операции
Участник покушения на Эрдогана рассказал детали операции
17:20 2322
У Эрдогана отправили важный проект в парламент
У Эрдогана отправили важный проект в парламент
16:11 1604

ЭТО ВАЖНО

США не будут смягчать санкции против Ирана
США не будут смягчать санкции против Ирана обновлено 21:50
21:50 1734
МИД Ирана: Согласованный маршрут в Ормузе будет временным
МИД Ирана: Согласованный маршрут в Ормузе будет временным обновлено 21:43
21:43 5033
Лига чемпионов: «Сабах» атакует, «Орхус» забивает
Лига чемпионов: «Сабах» атакует, «Орхус» забивает обновлено 21:42
21:42 3127
В Азербайджан на первый в истории чемпионат мира по футболу приедут более 175 стран
В Азербайджан на первый в истории чемпионат мира по футболу приедут более 175 стран
21:11 789
В Грузии опять блэкаут
В Грузии опять блэкаут
20:49 972
Нефтяные котировки снижаются
Нефтяные котировки снижаются
20:17 584
Украина нацелилась на пусковые установки российской баллистики
Украина нацелилась на пусковые установки российской баллистики
19:38 1881
От MAX бегут в реальность. В грузинскую…
От MAX бегут в реальность. В грузинскую… Наша аналитика; все еще актуально
02:17 7011
Из Краматорска принудительно эвакуируют детей
Из Краматорска принудительно эвакуируют детей
18:54 1588
Участник покушения на Эрдогана рассказал детали операции
Участник покушения на Эрдогана рассказал детали операции
17:20 2322
У Эрдогана отправили важный проект в парламент
У Эрдогана отправили важный проект в парламент
16:11 1604
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться