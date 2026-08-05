Украина поразила 13 энергообъектов

Украинская армия за последние 48 часов нанесла удары по 13 энергетическим объектам на территориях, находящихся под контролем России. Об этом написал в своем Telegram-канале командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди.

По его данным, в рамках операции, продолжавшейся с 1 июля по 5 августа, в общей сложности был атакован 201 энергетический объект.

Сообщается, что в результате ударов были выведены из строя подстанции напряжением 750, 330, 150 и 110 кВ, обеспечивавшие электроэнергией Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Бердянск, Зугрэс, Приморский Посад и другие населенные пункты.