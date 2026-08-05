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Нефтяные котировки снижаются

20:17 584

Котировки нефти вернулись к снижению вечером в среду, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

К 19:03 по бакинскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,86 (1,08%), до $78,5 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,95 (1,25%), до $74,82 за баррель.

Ранее на торгах Brent дорожала до $80,95 за баррель, WTI — до $76,7 за баррель на сообщениях о новых атаках хуситов в Красном море.

Накануне обе марки нефти подешевели более чем на 5% и завершили торги на минимумах за три недели, чему способствовали надежды на нормализацию поставок из ближневосточного региона, возросшие на заявлениях министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон и Тегеран могут вскоре достичь соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

Министерство энергетики США в среду вечером сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 2,48 млн баррелей. Это стало неожиданностью для аналитиков, ожидавших сокращения на 1,5 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX нефть, увеличились на 2,36 млн баррелей.

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