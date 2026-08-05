Судоходные гиганты обратились к ООН

Восемь крупнейших мировых ассоциаций судоходной отрасли призвали ООН и Международную морскую организацию (IMO) выступить против любых обязательных сборов или транзитных платежей за проход по Ормузскому проливу, предупредив, что такой шаг может создать прецедент для введения подобных пошлин в других ключевых проливах. Об этом сообщает Bloomberg.