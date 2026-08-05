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Детские аккаунты – под контроль
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Детские аккаунты – под контроль

Судоходные гиганты обратились к ООН

20:22 690

Восемь крупнейших мировых ассоциаций судоходной отрасли призвали ООН и Международную морскую организацию (IMO) выступить против любых обязательных сборов или транзитных платежей за проход по Ормузскому проливу, предупредив, что такой шаг может создать прецедент для введения подобных пошлин в других ключевых проливах. Об этом сообщает Bloomberg.

В совместном письме от 3 августа, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и генсеку IMO Арсенио Домингесу, организации заявили, что транзитные сборы или платные услуги, которые «по сути, являются пошлиной, независимо от названия», подорвут международно-правовую систему, регулирующую судоходство через международные проливы.

Письмо подписали ведущие отраслевые организации, включая Международную палату судоходства (International Chamber of Shipping), BIMCO и Всемирный совет судоходства (World Shipping Council).

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