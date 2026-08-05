ФБР теперь сотрудничает с Россией и Китаем

За последний год Федеральное бюро расследований (ФБР) наладило новые партнерские отношения с правоохранительными органами Китая и России – двух давних геополитических соперников США. Об этом в комментарии Reuters сообщил директор ФБР Кэш Патель.

По его словам, цель такого сотрудничества состоит в объединении усилий в борьбе с транснациональной преступностью, в частности, незаконным оборотом фентанила, кибермошенничеством и сексуальной эксплуатацией детей.

Как отметил Патель, сотрудничество предполагает обмен персоналом: китайские правоохранители посещали США, а агенты ФБР ездили в Китай для совместной работы над уголовными делами и обмена разведданными. Отдельно ФБР и китайские правоохранительные органы в рамках этой договоренности проводили совместные рейды и операции по задержанию подозреваемых.

Патель заявил, что инициативы ФБР с так называемыми нетрадиционными партнерами носят выборочный характер и касаются лишь отдельных видов транснациональной преступности, в частности, международных сетей по распространению детской порнографии и центров кибермошенничества, жертвами которых становятся американцы.

Такие партнерства, которые внутри ФБР называют «рабочими группами», являются отходом от предыдущей практики. В то же время они вызывали беспокойство в контрразведке из-за рисков, связанных с обменом чувствительной информацией в сфере внутренней безопасности.

В течение многих лет американские чиновники характеризовали Россию и Китай как источники международной преступности, а не как потенциальных партнеров по борьбе с ней. Кроме того, обе страны традиционно рассматриваются Вашингтоном как государства, ведущие шпионскую деятельность против американских интересов по всему миру. Патель считает, что эти риски можно контролировать.

«Это новые и динамические отношения, и мы полностью отдаем себе отчет, что во многих вопросах они остаются нашими оппонентами. Это никуда не исчезнет. Но если такое взаимодействие позволяет достигать результатов в интересах Америки, мы должны его поддерживать», — пояснил он.

По словам Пателя, в последние месяцы ФБР непублично сотрудничает с российскими правоохранительными органами в борьбе с организованными преступными группировками.

«Такие вещи не происходят за одну ночь. Мы работаем над этим уже 15 месяцев», — подчеркнул он.