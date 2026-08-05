В Армении обсуждают программу правительства до 2032 года

Правительство Армении начало обсуждение проекта программы деятельности на 2026-2031 годы, которая определит основные направления работы кабинета министров на этот срок.

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, посвященное проекту программы правительства Армении на 2026-2031 годы, сообщают армянские СМИ.

В ходе совещания были рассмотрены основные приоритеты документа, ожидаемые показатели в различных сферах и запланированные мероприятия.

В обсуждении приняли участие руководители государственных ведомств, которые представили свои предложения и замечания по проекту документа.

Пашинян поручил в кратчайшие сроки доработать программу. После утверждения правительством документ будет представлен на рассмотрение Национального собрания (парламента) Армении.