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Детские аккаунты – под контроль

В Азербайджан на первый в истории чемпионат мира по футболу приедут более 175 стран

Отдел спорта
21:11 797

Сегодня состоялось заседание Организационного комитета по проведению чемпионата мира по футболу U-20, который примут Азербайджан и Узбекистан в 2027 году. 

Учитывая то, что на Оргкомитет также возложены вопросы организации чемпионата мира и фестиваля U-15, который пройдет в Азербайджане этой осенью, в ходе сегодняшнего заседания в первую очередь обсуждалось именно это соревнование.

Вице-премьер, глава Оргкомитета Самир Шарифов, открывая заседание, отметил, что чемпионат мира и фестиваль U-15 пройдут в Азербайджане с 22 по 31 октября 2026 года. Он подчеркнул, что тот факт, что нашей стране доверено проведение такого престижного и масштабного международного спортивного события, которое состоится впервые в истории мирового футбола, является еще одним проявлением высокого доверия, оказанного Азербайджану. 

Было также отмечено, что в мероприятии ожидается участие более 175 стран. Каждая делегация будет состоять примерно из 20 человек, что в сумме означает приезд приблизительно 3500 гостей.

На встрече обсуждались подготовка спортивных сооружений к соревнованиям, ход строительных и инфраструктурных работ, а также другие организационные темы.

Затем были рассмотрены подготовительные вопросы, связанные с проведением чемпионата мира U-20. Было отмечено, что в чемпионате примут участие сборные 24 стран. 

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