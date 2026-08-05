Пожар в бакинской мечети потушен

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила предварительная информация о пожаре на территории мечети, расположенной в поселке Гюнешли Сураханского района города Баку.

В связи с поступившим сигналом на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Благодаря оперативной работе пожарных вспыхнувший в постройке на территории мечети пожар был потушен в короткие сроки.

Пострадавших нет.