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Пожар в бакинской мечети потушен

обновлено 22:43
22:43 1509

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила предварительная информация о пожаре на территории мечети, расположенной в поселке Гюнешли Сураханского района города Баку.

В связи с поступившим сигналом на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Благодаря оперативной работе пожарных вспыхнувший в постройке на территории мечети пожар был потушен в короткие сроки.

Пострадавших нет.

*** 22:14

В Баку произошел пожар в мечети.

Возгорание зафиксировано в столичной мечети Миртаги, сообщает Report.

На место происшествия привлечены сотрудники соответствующих служб.

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