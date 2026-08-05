Переговоры Зеленского с генсеком НАТО и президентом Финляндии

Глава государства подчеркнул, что Украина максимально активно сотрудничает со всеми партнерами, которые могут помочь с поставками ракет-перехватчиков для защиты от российских ударов.

Собеседники скоординировали действия в отношении стран, которые располагают необходимыми ракетами и способны оказать помощь.

«Важно устранить всю бюрократию и принять необходимые политические решения. Буквально каждый день от решимости партнеров в Европе и Америке зависят жизни людей здесь, в Украине», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил генсека НАТО за готовность искать возможности и работать с Украиной для обеспечения необходимых поставок.

Зеленский также обсудил с президентом Финляндии Александром Стуббом, как Финляндия может помочь в защите от российских баллистических атак.

«Обсудили с Алексом Стуббом, как Финляндия может помочь нашей защите от российских атак баллистикой. Мы понимаем, какое количество ракет к системам ПВО есть в мире. И они ежедневно нужны Украине, ежедневно нам необходимо защищаться от этих российских ударов. Если сейчас каждая из стран-партнеров нам поможет, это спасет много жизней. Благодарю Алекса за мгновенную реакцию и готовность нас поддержать», — написал Зеленский в телеграм-канале в среду.

Также Зеленский и Стубб говорили о дипломатии — «обо всем, что может принудить Россию к миру».

Президент Украины подчеркнул, что «когда Путин не сможет убивать людей, он будет вынужден искать выход из этой войны. Только достаточная поддержка Украины и давление на Россию могут привести к миру».