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Где в России развернут ракетчиков из КНДР?

23:02 486

Россия планирует разместить ракетную часть из КНДР численностью около 90 северокорейских военнослужащих в Воронежской области в составе 112-й ракетной бригады. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Черняка.

По его словам, Пхеньян уже отправил в Россию новую партию из 40 ракет КН-23 и КН-24, а также персонал, но конфигурация развертывания ракетной части и общее количество ракет будут окончательно согласованы на переговорах на высшем уровне в следующем месяце.

Россия ожидает, что развертывание будет включать 120 северокорейских баллистических ракет и шесть пусковых установок, утверждает представить ГУР Украины. 

При этом, как замечает агентство, пока неясно, какую именно роль северокорейцы будут играть в российских ракетных операциях.

Reuters напоминает, что на прошлой неделе Россия произвела первые два с августа прошлого года запуска северокорейских ракет по Украине.

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