USD 1.7000
EUR 1.9610
RUB 2.1031
Подписаться на уведомления
Детские аккаунты – под контроль
Новость дня
Детские аккаунты – под контроль

Конституционный суд Армении рассмотрит рамочное соглашение по TRIPP

23:08 261

Конституционный суд Армении принял к производству дело о проверке соответствия конституции рамочного соглашения по проекту TRIPP.

Как сообщают армянские СМИ, заседание назначено на 15 сентября. Докладчиком определен судья Эдгар Шатирян.

Документ был подписан главами внешнеполитических ведомств Армении и США: 1 июня в Вашингтоне подпись поставил госсекретарь США Марко Рубио, а 4 июня в Ереване — министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Суду предстоит определить, соответствуют ли обязательства, закрепленные в соглашении, основному закону страны.

Дрон в Лейпциге возле украинского самолета: что известно
Дрон в Лейпциге возле украинского самолета: что известно обновлено 23:20
23:20 1602
Лига чемпионов: «Сабах» был хорош в Дании, но проиграл
Лига чемпионов: «Сабах» был хорош в Дании, но проиграл видео, обновлено 23:08
23:08 4872
Пожар в бакинской мечети потушен
Пожар в бакинской мечети потушен обновлено 22:43
22:43 1514
Условие Ирана для открытия Ормуза
Условие Ирана для открытия Ормуза обновлено 22:22
22:22 6385
В Грузии восстановили электроснабжение
В Грузии восстановили электроснабжение обновлено 22:12
22:12 1755
США не будут смягчать санкции против Ирана
США не будут смягчать санкции против Ирана обновлено 21:50
21:50 2230
В Азербайджан на первый в истории чемпионат мира по футболу приедут более 175 стран
В Азербайджан на первый в истории чемпионат мира по футболу приедут более 175 стран
21:11 2291
Нефтяные котировки снижаются
Нефтяные котировки снижаются
20:17 898
Украина нацелилась на пусковые установки российской баллистики
Украина нацелилась на пусковые установки российской баллистики
19:38 2716
От MAX бегут в реальность. В грузинскую…
От MAX бегут в реальность. В грузинскую… Наша аналитика; все еще актуально
02:17 7199
Из Краматорска принудительно эвакуируют детей
Из Краматорска принудительно эвакуируют детей
18:54 2096

ЭТО ВАЖНО

Дрон в Лейпциге возле украинского самолета: что известно
Дрон в Лейпциге возле украинского самолета: что известно обновлено 23:20
23:20 1602
Лига чемпионов: «Сабах» был хорош в Дании, но проиграл
Лига чемпионов: «Сабах» был хорош в Дании, но проиграл видео, обновлено 23:08
23:08 4872
Пожар в бакинской мечети потушен
Пожар в бакинской мечети потушен обновлено 22:43
22:43 1514
Условие Ирана для открытия Ормуза
Условие Ирана для открытия Ормуза обновлено 22:22
22:22 6385
В Грузии восстановили электроснабжение
В Грузии восстановили электроснабжение обновлено 22:12
22:12 1755
США не будут смягчать санкции против Ирана
США не будут смягчать санкции против Ирана обновлено 21:50
21:50 2230
В Азербайджан на первый в истории чемпионат мира по футболу приедут более 175 стран
В Азербайджан на первый в истории чемпионат мира по футболу приедут более 175 стран
21:11 2291
Нефтяные котировки снижаются
Нефтяные котировки снижаются
20:17 898
Украина нацелилась на пусковые установки российской баллистики
Украина нацелилась на пусковые установки российской баллистики
19:38 2716
От MAX бегут в реальность. В грузинскую…
От MAX бегут в реальность. В грузинскую… Наша аналитика; все еще актуально
02:17 7199
Из Краматорска принудительно эвакуируют детей
Из Краматорска принудительно эвакуируют детей
18:54 2096
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться