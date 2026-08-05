Конституционный суд Армении рассмотрит рамочное соглашение по TRIPP

Конституционный суд Армении принял к производству дело о проверке соответствия конституции рамочного соглашения по проекту TRIPP.
Как сообщают армянские СМИ, заседание назначено на 15 сентября. Докладчиком определен судья Эдгар Шатирян.
Документ был подписан главами внешнеполитических ведомств Армении и США: 1 июня в Вашингтоне подпись поставил госсекретарь США Марко Рубио, а 4 июня в Ереване — министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
Суду предстоит определить, соответствуют ли обязательства, закрепленные в соглашении, основному закону страны.