Пезешкиан: Иран планировали захватить за 48 часов

США и Израиль намеревались взять Иран под контроль в течение 48 часов. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в обращении к народу по случаю годовщины своей инаугурации, сообщает ISNA.

«У них был план дестабилизировать наше общество, но этого не произошло. Ситуацию удалось эффективно взять под контроль благодаря силе и решительным действиям», - заявил Пезешкиан.

Он добавил, что «несмотря на все трудности и вызовы, сегодня об Иране говорят, как о сильной стране, обладающей большим достоинством и уважением».

«Мы обещаем народу, что пока мы живы и дышим, мы будем служить ему всеми своими силами», — сказал Пезешкиан.

Кроме того, президент Ирана отметил, что не видит логики в убийстве иранских лидеров: «Как бы много я ни размышлял об этом, я не могу найти никакой логичной причины, почему они (США и Израиль – ред.) убили нашего лидера, наших командиров и наших ученых. Многие из наших командиров и ученых, которые были убиты, даже не имели собственного дома», — заявил президент Ирана.

Пезешкиан также высказался относительно сложностях в общении с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи.

«Сейчас поддерживать связь с Моджтабой Хаменеи очень сложно, однако его присутствие является для нас важным источником силы, позволяющим сохранять устойчивость и продолжать работу», — сказал Пезешкиан.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В результате ударов, по данным иранской стороны, погиб бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран атаковал территорию Израиля и американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля Иран, США и их союзники достигли соглашения о прекращении огня. Позднее президент США Дональд Трамп продлил режим прекращения огня на неопределенный срок.

Стороны также провели переговоры в Пакистане, однако первый раунд, состоявшийся 11–12 апреля, завершился безрезультатно.

18 июня лидеры США и Ирана — Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан — в цифровом формате подписали меморандум о взаимопонимании. Однако 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о нанесении «мощных ударов» по территории Ирана в ответ на атаки против трех судов в Ормузском проливе.

2 августа Дональд Трамп сообщил об отмене планировавшегося нового удара по Ирану при условии достижения окончательного соглашения.

В настоящее время стороны продолжают переговоры по вопросу контроля над Ормузским проливом.